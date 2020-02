Strategie erforderlich

Die Menschen in Deutschland wähnen sich vom Coronavirus kaum bedroht. Die Infektionsdichte scheint sich auf Südostasien zu konzentrieren, und gehäufte Fälle in Europa beschränken sich auf Italien und vielleicht noch Frankreich.

Doch ist zum einen aus gesundheitlicher Sicht damit zu rechnen, dass sich die Coronavirus-Epidemie zu einer Pandemie entwickelt, also zu einer weltweit auftretenden Krankheit. Und zum zweiten bedeutet das, dass die globalen Lieferketten mittelfristig gefährdet sein dürften – zumal allein schon die Wiederaufnahme der Produktion in China noch mehrere Wochen beanspruchen wird.

Das heißt, dass auch in Deutschland jeder Konsument die Folgen der Coronavirus-Krise spüren dürfte. Sei es, dass gerade die in Südwestdeutschland so wesentliche Zulieferindustrie weiter beeinträchtigt wird, sei es, dass der Nachschub für die Medikamentenproduktion möglicherweise ins Stocken gerät, sei es, dass Rohstoffe oder kleinere Bauteile fehlen, die dennoch komplette Produktionszüge bremsen.

Kurzum: Selbst wenn sich in Deutschland Coronavirus-Erkrankungen kaum steigern sollten – von den wirtschaftlichen Folgen der weltweit damit verbundenen Einbußen wird jeder Verbraucher in der Bundesrepublik betroffen sein. Das soll nun nicht zu Panik, wohl aber zu kontrolliertem Verhalten führen – und zwar sowohl individuell als auch auf staatlicher Ebene in Form einer Gesundheitsstrategie.

