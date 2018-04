Anzeige

Wie wenig ernst der skrupellose Diktator Trumps „rote Linien“ nimmt, demonstrierte er wiederholt. Mindestens fünf Mal setzte er seit dem ersten Vergeltungsschlag Chlorgas ein. Mit seinem Giftgasangriff auf Duma kann Assad nun seine Mission als erfüllt betrachten. Er kontrolliert den letzten Vorort von Damaskus, der sich noch in Rebellenhand befand.

Bei seiner Ansprache in der Nacht des zweiten Vergeltungsschlags versicherte der US-Präsident dem Diktator zwischen den Zeilen, solange dieser keine Chemiewaffen gebrauche, werde auch er ihn nicht daran hindern, sein Schlachten mit konventionellen Waffen fortzusetzen.

Wie es der Sorge des Präsidenten um die Zivilbevölkerung in Syrien auch sonst an der gebotenen Ernsthaftigkeit fehlt. Andernfalls müsste er die Türen weit für die Familien öffnen, die vor Assads Krieg fliehen. Das Gegenteil ist der Fall. Die USA erlaubten 2018 genau elf syrischen Flüchtlingen die Einreise. Die Version 2.0 der „Operation Schlagloch“ überzeugt so wenig wie die erste Folge vor einem Jahr. Welche „Mission“ Trump damit erfüllt haben will, bleibt sein Geheimnis. Zumal er am Rückzug der 2000 US-Soldaten aus Syrien und dem Streichen der Wiederaufbauhilfe für die von der Terrororganisation Islamischer Staat befreiten Gebiete festhält.

Eine Strategie lässt sich deshalb auch beim besten Willen nicht erkennen. Und die Kraftmeierei via Twitter kann nicht kaschieren, was Donald Trump in der Nacht zum Samstag vor aller Welt demonstrierte: die Schwäche eines überforderten US-Präsidenten im Weißen Haus.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.04.2018