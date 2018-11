Strategie gefragt

Bei der aktuellen Debatte darüber, auf welchen Routen der Bahnverkehr künftig durch Mannheim und die Region rollen soll, ist eines nicht oft genug zu betonen: Mit Blick auf die völlig überfüllten Autobahnen und die Schadstoffbelastung durch Pkw- und Lkw-Verkehr ist es absolut notwendig, möglichst viele Güter auf der Schiene zu transportieren. Und auch die Menschen muss man durch schnelle und attraktive Zugverbindungen sowohl im Fern- wie auch im S-Bahnverkehr zum Umsteigen vom Auto animieren. Es gilt dabei allerdings auch, den Schienenverkehr so zu gestalten, dass Anwohner an den Strecken nicht unter dem Lärm der Züge leiden.

Bund und Bahn haben jüngst ihre Pläne für den Ausbau des Bahnknotens Mannheim vorgestellt. Bei Politikern und Bürgerinitiativen vor Ort hat das für viel Unmut gesorgt, weil sie dadurch künftig massiven Zuglärm befürchten. Wenn sie daran etwas ändern wollen, muss die Region jetzt stärker gemeinsam aktiv werden. Alle betroffenen Kommunen müssen zusammen ein Konzept für den Bahnverkehr durch die Region formulieren. Dazu muss die Region auch selbst Geld in die Hand nehmen und eigene Gutachten in Auftrag geben. Die müssen Fragen wie die folgenden klären: Ist ein Tunnel durch Mannheim überhaupt realistisch und was würde er kosten? Ist eine Güterzugumfahrung möglich und wo könnte sie verlaufen? Und könnte man den Güterverkehr auch „aufteilen“ und Mannheim entlasten, indem man linksrheinische Strecken verstärkt nutzt?

Bahn und Bund werden diese Fragen für die Region nicht klären. Auch die Stadt Offenburg, die jetzt einen Güterzugtunnel bekommt, hat eine Million Euro in Gutachten investiert, um argumentieren zu können. Die Region Rhein-Neckar muss sich ebenfalls eine Position erarbeiten – und deren Umsetzung dann in Berlin massiv einfordern. Denn sonst besteht die Gefahr, dass sie von den Plänen der Bahn einfach überrollt wird.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018