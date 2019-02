Streitet doch!

Demokratie ist zuweilen anstrengend. Wenn alle mitreden wollen, brauchen Entscheidungen Zeit. Weil sie dadurch aber auch besser werden können, machen wir das alles: fragen, diskutieren, streiten, abstimmen. Und notfalls wieder von vorn. In Parteien, Vereinen, Elternbeiräten und manchmal sogar unter Freunden. So läuft das Geschäft. Damit souverän umzugehen, ist Teilen der Heddesheimer SPD bei der Nominierungsveranstaltung leider nicht gelungen. Mit ihrer Ankündigung, nach der Kommunalwahl ihre Ämter zur Verfügung zu stellen, haben Michael Holler und Dominic Brenneisen dem ohnehin denkwürdigen Abend einen unnötigen Tiefpunkt verpasst.

Emotional mag ihre Reaktion nachvollziehbar sein. Vernünftig ist sie gleichwohl nicht. Denn bei Licht betrachtet ist nichts Dramatisches passiert. Karin Hoffmeister-Bugla und Reiner Lang haben Platz 3 und Platz 5 getauscht. Und von den hinteren Listenplätzen sind ein paar Kandidaten aufgerückt, weil einer hingeschmissen hat. Das war’s. Zum überwiegenden Teil haben die Mitglieder die Liste also genau so akzeptiert, wie der Vorstand sie vorgeschlagen hatte. Theresa May ließe angesichts eines solchen Rückhalts die Sektkorken knallen.

Zumal: Die Idee, eine der wenigen Frauen weiter vorn zu platzieren – wie im Übrigen vor fünf Jahren geschehen –, ist nicht nur gut. Sie lässt sich überdies prima mit der Strategie des Vorstands vereinbaren, abwechselnd auf Erfahrung und politischen Nachwuchs zu setzen. Wo also liegt das Problem? Wohl eher darin, dass die vermutlich gut gemeinte Vorbereitung bei Unbeteiligten als Hinterzimmerpolitik ankam. Der frühere Gemeinderat Roland Raiser hat in der Diskussion den Finger genau in diese Wunde gelegt: „Wenn Euer Vorschlag bindend sein soll, ist diese Versammlung umsonst.“

Also, lieber SPD-Vorstand: Vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafen. Womöglich entscheidet ja gar nicht die Mannschaft mit dem schönsten Burgfrieden die Wahl. Sondern die, der die Wähler abnehmen, dass sie auch mal für die beste Lösung streitet, anstatt die zweitbeste abzunicken. Ist es nicht genau das, was auch Gemeinderäte tun sollten?

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019