Strenge ist richtig

Es klingt hart: Wer ein paar Tage in Urlaub ist, dem sperrt der Arbeitgeber alle Zugänge – bis der Mitarbeiter nachweisen kann, dass er nicht aus einem Risikogebiet kommt. Und es kann sogar zu Gehaltsausfällen kommen, muss ein Reiserückkehrer aus einer offiziellen Risikoregion in Quarantäne gehen. Ja, Arbeitgeber der Region greifen in diesen Wochen zu strikten Maßnahmen, um die Infektionsgefahr in der Urlaubszeit einzudämmen. Aber: Das ist richtig! Selbst wenn im Einzelfall sogar finanzielle Einbußen drohen.

Doch noch schlimmer wären die Folgen, wenn einige wenige Reise-Rückkehrer große Teile einer Belegschaft anstecken würden. Produktionen könnten stillstehen, ganze Schichten ausfallen, möglicherweise käme es zu Lieferengpässen oder gar -ausfällen. Schließlich gelten viele Unternehmen in der Region als versorgungs- oder systemrelevant. Die arbeitsrechtlichen Fragen bezüglich Reiserückkehrern gehen also weiter über das Wirtschaftliche hinaus.

Außerdem befinden wir uns in Deutschland gerade in einer kritischen Phase, weil die Infektionen wieder stärker ansteigen. Und nach den Ferien sollen Schulen und Kitas wieder im Regelbetrieb laufen. Die Ansteckungsgefahr wäre riesig, wenn Kinder zuvor unerkannt mit ihren Familien in Corona-Hotspots Urlaub gemacht hätten. Falls Eltern aus Angst vor Ärger im Job darauf verzichten, ist das ein wirkungsvoller Nebeneffekt.

Es ist keine bürokratische Schikane, wenn Unternehmen sich von jedem einzelnen ihrer Mitarbeiter nach dem Sommerurlaub bestätigen lassen, dass er oder sie nicht in ein Risikogebiet gereist ist. Sie werden damit ihrer Verantwortung gerecht – gegenüber den anderen Beschäftigten, aber auch gegenüber der Gesellschaft.

Die Corona-Pandemie stellt uns immer wieder vor die Frage, was mehr zählt: Das Recht des Einzelnen, in diesem Fall das Recht, den Urlaub als Privatsache anzusehen. Oder das Wohl der Allgemeinheit, also der Schutz aller vor weiteren Infektionen. Für viele Arbeitnehmer, die ihre Wurzeln oder Familienangehörige in anderen Ländern haben, ist das eine sehr belastende Frage. Es geht für sie häufig nicht nur um ein bisschen Erholung und Abwechslung. Sie stehen vor der Wahl, entweder ihre Angehörigen weitere lange Monate nicht zu sehen oder sie zwei Wochen Quarantäne mit Gehaltsverzicht und Ärger in Kauf zu nehmen.

Diese Abwägungen sind schmerzhaft – aber auch bei der Wahl des Urlaubsziels hat das Allgemeinwohl Vorrang.

