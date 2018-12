Wenn zwischen Anspruch und Realität dauerhaft eine gewaltige Lücke klafft, greifen im Profi-Fußball die gewohnten Automatismen – so wie jetzt bei Bayer Leverkusen. Platz neun in der Bundesliga ist trotz Gruppensiegs in der Europa League und des Erreichens des Achtelfinales im DFB-Pokal zu wenig für das Selbstverständnis des Werks-clubs, der sich noch immer als Champions-League-Dauerstarter fühlt. Man kann dem nun entlassenden Trainer Heiko Herrlich natürlich vorwerfen, eine Mannschaft mit außergewöhnlichen Talenten wie Julian Brandt oder Kai Havertz nicht ausreichend weiterentwickelt zu haben. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass dem hoch bezahlten Bayer-Kader aktuell die richtige Struktur fehlt, um in die Spitze vorzustoßen.

Diese Erkenntnis sorgt in Leverkusen für stürmische Zeiten. Der neue Geschäftsführer Fernando Carro, ein früherer Bertelsmann-Manager, treibt den Umbruch bei Bayer vehement voran. Von einem Machtkampf mit Sport-Geschäftsführer Rudi Völler ist die Rede. Dessen enger Vertrauter, Kaderplaner Jonas Boldt, hat Leverkusen bereits verlassen und wurde durch Simon Rolfes als Sportdirektor ersetzt. Völler, seit 13 Jahren das Gesicht des Clubs, soll nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ amtsmüde sein und sogar an einen Rücktritt denken.

Mit Peter Bosz hat „Tante Käthe“ aber erst einmal ihren Wunschkandidaten durchbekommen, der im Sommer 2017 noch Borussia Dortmund den Vorzug gegeben hatte. Es ist eine mutige Wahl Völlers, die bei Bayer aufgrund Boszs Spielstil eine Sache auf jeden Fall garantiert – stürmische Zeiten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018