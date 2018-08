Wladimir Putin ist in den vergangenen Jahren oft als Meister der hybriden Konflikt- und Verhandlungsführung beschrieben worden. Den Krieg prorussischer Separatisten in der Ostukraine zum Beispiel koche der Kremlchef vor allem deshalb auf kleiner Flamme weiter, weil er das gesamte Land destabilisieren wolle. Ähnlich versuche er auf weltpolitischer Ebene, die EU und die USA zu schwächen, indem er durch Hacker, Trolle und die Unterstützung von Populisten Zwietracht säe. Die Leitidee des Kremls lautet demnach: Wo alles in der Schwebe ist, gibt es keine Stärke. Da wankt der Westen.

Die aktuelle globale Lage scheint aber nun selbst Putin zu denken zu geben. Fakt ist: So viel Ungewissheit und Unübersichtlichkeit wie derzeit war selten. Man denke nur an die irrlichternde Türkei, die vor kaum drei Jahren kurz vor einem Krieg mit Russland stand, sich bald darauf mit Deutschland und der EU überwarf und sich nun in einer Eskalationsspirale mit den USA befindet. Zuletzt machte in Moskauer Medien sogar die Idee einer neuen antiamerikanischen Achse Russland-Türkei-Deutschland/Frankreich die Runde. Dann zog Putins Sprecher den Stecker: „Njet. Nichts dran.“

Der russische Präsident scheint am Ende dieses überhitzten Sommers auf einer ungewohnten Suche nach Stabilität zu sein. Bester Beleg dafür ist sein Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Samstag. Es ist mittlerweile schon das zweite Arbeitstreffen innerhalb von drei Monaten, und auch wenn sich beide Seiten über konkrete Gesprächsinhalte bedeckt halten, so ist doch durchgesickert, dass es vor allem um den Krieg in der Ukraine, die Ostseepipeline Nord Stream 2 und um Ansätze für eine dauerhafte Lösung in Syrien gehen soll.

Den Themen gemein ist vor allem, dass es um langfristige Projekte geht, die Stabilität schaffen könnten. Eine Pipeline wie Nord Stream 2 wird im Zweifel jahrzehntelang in Betrieb bleiben. Ein Ende des Krieges in Syrien würde das russische Militär ebenso dauerhaft entlasten, wie es Fluchtbewegungen nach Europa vermindern würde. Schließlich würde eine Annäherung zwischen Moskau und Kiew den Handel in der Region stärken.

Tatsächlich dürften es vor allem ökonomische Gründe sein, die Putin dazu veranlassen, den Stabilitätsanker zu werfen. Die Wirtschaft des Riesenreiches befindet sich in einer Dauerkrise. Die Regierung hat angekündigt, das Renteneintrittsalter und die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Im Land beginnt es zu brodeln. Merkel, der kaum etwas wichtiger ist als Stabilität, scheint Putins wachsende Not früh erkannt zu haben. Unter dem Strich ist das ein Grund zu Hoffnung.

