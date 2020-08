Systemgegner

Andreas Kalbitz und die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion haben davor zurückgeschreckt, den durch das Bundesschiedsgericht ausgesprochenen Parteiausschluss offen zu ignorieren. Kalbitz lässt den Fraktionsvorsitz vorerst ruhen. Man sollte sich jedoch nicht täuschen lassen: Der Verzicht ist kein wirklicher Akt des Respektes vor dem Parteigericht. Er soll bloß den sofortigen großen Krieg mit diesem Gremium sowie mit Parteichef Jörg Meuthen vermeiden.

Der Kalbitz schützende Ehrenvorsitzende Alexander Gauland ist da ebenso wie der Anführer des rechtsextremen „Flügels“ in der AfD, Björn Höcke, weniger zurückhaltend. Beide haben dem Parteischiedsgericht in der Causa Kalbitz „Willkür“ und Parteilichkeit vorgeworfen, ihm also die Legitimation für den Ausschluss abgesprochen. Dabei war auf dem letzten AfD-Parteitag über die Zusammensetzung gerade dieses Gremiums besonders intensiv gestritten worden; sorgsam hatte der „Flügel“ darauf geachtet, dass dort keiner seiner erklärten Gegner sitzt.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Kalbitz, der sich seit vielen Jahren in demokratiefeindlichen Kreisen herumtreibt, nun ein staatliches Gericht als letzten Retter gegen die eigene Partei anruft. Wird er dessen Spruch akzeptieren? Von Kalbitz ist folgender Satz überliefert: „Die AfD ist die letzte evolutionäre Chance für dieses Land. Danach kommt nur noch ,Helm auf’“.

Falls er den Prozess verliert, dürften er und seine Gesinnungsfreunde andere Seiten im innerparteilichen Machtkampf aufziehen. Und erst Recht, falls er gewinnt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020