Systemwechsel im Wald

Die Zustandsmeldungen aus dem Wald werden in jedem Jahr bedenklicher – und ein Ende ist nicht in Sicht. Denn der Wald reagiert mit Verzögerung, aber unaufhaltsam auf die Folgen des Klimawandels. Und diese sind unübersehbar: Baumarten, die mit Trockenheit und Wärme nicht zurechtkommen und geschwächt keine Abwehrkräfte gegen Schädlinge mehr aufbringen können, erkranken und verschwinden aus den Wäldern. Bereits jetzt gilt nur noch einer von fünf Bäumen in den baden-württembergischen Wäldern als gesund.

Wälder in der Zusammensetzung, wie wir sie kennen, wird es vielleicht schon binnen einer Dekade im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb nicht mehr geben. Aber der Wald wird nicht sterben, sondern sich anpassen. Andere, klimaresistente Arten werden sich ausbreiten, neue Typen von Mischwäldern entstehen. Der Mensch kann diese Anpassung unterstützen – beschleunigen kann er sie kaum.

Was sich aber dringend und schnell ändern muss, ist der Umgang mit dem Ökosystem Wald als gesamtgesellschaftlicher Ressource. Soll diese erhalten werden, müssen privatwirtschaftliche Interessen beim Waldbau künftig eine andere Rolle spielen. Der Wert des Waldes ist nicht im Festmeterpreis Holz zu bemessen. Dass vor allem dies jahrelang die Prämisse war, beschleunigt das Ende des bisherigen Waldwirtschaftssystems.

