Die Idee, statt eines durchgehenden zwei (scheinbar) halbe Streckenabschnitte zu planen, die dann jeweils in vorhandene, bereits ordentlich ausgebaute Wege münden, nimmt die Kommunen entlang der Strecke in die Pflicht: Sie müssen dann dafür sorgen, dass ihre Verbindungen ebenfalls den Ansprüchen der Schnellweg-Nutzer entsprechen. Hinzu kommt, dass die Trasse über beide Abschnitte nördlich und südlich des Neckars einschließlich Querspange, auch wenn’s auf den ersten Blick nicht so aussieht, nur wenige hundert Meter länger ist, als der Weg komplett nördlich des Neckars.

Bei seiner trotz Hitze nicht schlecht besuchten Info-Veranstaltung ließ das Regierungspräsidium den Willen erkennen, nicht nur eine gute Planung, sondern eine breit angelegte Öffentlichkeitsbeteiligung zu machen. Die Regierungspräsidentin, ihr zuständiger Abteilungsleiter und das komplette Planungsteam waren erschienen und präsentierten das Projekt auf überzeugende Weise. Das lässt für die weiteren Planungsschritte Gutes hoffen, denn dieses in vieler Hinsicht vorbildliche Vorhaben sollte nicht im kleinlichen Wutbürger-Hickhack zerredet werden.

Dass der Teufel im Detail steckt und es auch Konflikte um die Ausgestaltung einzelner Trassenabschnitte geben kann, wäre dann in Ordnung: Die Planer haben angekündigt, transparent und auf Augenhöhe mit allen Beteiligten vorzugehen.

Also alles in allem ein tadelloser Auftakt für den neuen Radschnellweg.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019