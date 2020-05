Tag der Mahnung

Muss das sein? Muss man mitten in der Corona-Krise, in der viele Menschen Angst vor Krankheit haben und andere wirtschaftlich-existenzielle Sorgen plagen, auch noch zurückblicken in eine so schlimme Zeit wie den Zweiten Weltkrieg, an Leid, Tod, Zerstörung?

Ja, man muss. Man muss es aus Respekt vor der Generation, die jene schreckliche Zeit erlebt hat. Und man muss es als Mahnung an alle nachfolgenden Generationen.

Das Grauen der Schlachtfelder. Das Bangen in den Bunkern in den langen Bombennächten. Die Unterdrückung und das Morden durch ein menschenverachtendes, verbrecherisches Regime. Danach das Leid bei Flucht, Vertreibung und Teilung. Viele Menschen, die das miterlebt, ja erlitten haben, möchten gar nicht daran erinnert werden. Sie haben diese Erlebnisse verdrängt, oft auch vor den eigenen Kindern verdrängt. Andere wollen reden, wollen erzählen, wollen warnen.

Der 8. Mai 2020 ist der 75. Jahrestag jener Nacht von 1945, als Generäle der deutschen Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation unterzeichneten und damit das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa besiegelten. Und es ist wohl der letzte runde Jahrestag, an dem Vertreter jener Generation, die Krieg und unmittelbare Nachkriegszeit bewusst erlebt haben, davon erzählen können. Hören wir ihnen gut zu!

Der überwiegende Teil der heutigen deutschen Bevölkerung ist weit nach dem Kriegsende geboren. Nachfolgende Generationen sind also nicht schuld an dem, was passiert ist. Aber sie sind verantwortlich dafür, dass weiter die Erinnerungen gepflegt und die richtigen Konsequenzen daraus gezogen werden.

Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat in seiner berühmten Rede 1985 den 8. Mai nicht nur als „Tag der Befreiung“ bezeichnet. Aus heutiger Sicht noch wichtiger ist, dass er auch von einem „Tag des Nachdenkens über den Gang unserer Geschichte“ sprach.

Zwar heißt es immer wieder, Geschichte würde sich nicht wiederholen. Aber Menschen müssen dafür sorgen, dass sie sich nicht wiederholt. Sie müssen aufpassen, dass aus sozialer Not kein Neid und dann Hass entsteht. Sie müssen einschreiten, wenn Feinde der Freiheit die Demokratie erst verächtlich machen und schwächen, um sie beseitigen zu können. Sie müssen einschreiten, wenn Rassismus, Extremismus und Antisemitismus aufkommen, damit nie wieder völkisch-totalitäre Ideologien Platz bekommen. Zu all dem mahnen die schlimmen Bilder des Krieges, die jetzt wieder hochkommen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.05.2020