Die Farbe der Geschichte, schrieb der Historiker Thomas Nipperdey einmal, ist nicht schwarz oder weiß, sondern grau – in unendlichen Schattierungen. Das gilt auch für die Frage, welche Schuld Menschen während der Diktatur des Nationalsozialismus auf sich geladen haben. Die NS-Herrschaft hat Millionen den Tod gebracht, in Deutschland hatte sie glühende Anhänger, es gab Opportunisten und Mitläufer sowie – verhältnismäßig wenige – Gegner. Das gilt auch für die Wirtschaft. Unternehmer, Manager, etliche haben den Nationalsozialismus unterstützt, sei es aus Zustimmung zur menschenverachtenden Ideologie oder aus Profitstreben. Die Enteignung jüdischer Unternehmer und das Zwangsarbeitersystem gehören zu den dunkelsten Punkten.

Auch die Familie Reimann beschäftigte in ihren Fabriken ausländische Zwangsarbeiter, die teilweise offenbar misshandelt wurden. Dass sich die heutige Generation ihrer Verantwortung stellt, ist in höchstem Maße ehrenwert. Auch, weil dieser Schritt für ein Familienunternehmen ungleich mehr bedeutet, als für einen Konzern wie VW oder die Deutsche Bank – denn hier stellt sich die Frage nach persönlicher Schuld des eigenen Vaters oder Großvaters. Und doch bleibt die Frage, warum mehr als 70 Jahre seit Ende des Zweiten Weltkriegs vergehen mussten, ehe die Familie Reimann sich umfassend mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt. Die ehemaligen Zwangsarbeiter, so sie überhaupt noch am Leben sind, hätten schon sehr viel früher eine Bitte um Verzeihung und eine Geste der Wiedergutmachung verdient gehabt. Denn auch das ist Teil der Verantwortung.

