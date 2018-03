Teufel steckt im Detail

Anzeige

In den modernen Zeiten würde die „Hand Gottes“ garantiert nicht mehr zum Erfolg führen. Mit diesem legendären Ausdruck bezeichnete Diego Maradona seinen Betrug im WM-Halbfinale 1986 gegen England (2:1), als der argentinische Superstar seinem Team mit einem klaren Handtor den Weg ins Endspiel ebnete. Die Einführung des Videobeweises beim Turnier in Russland wird dafür sorgen, dass solche krassen Fehlentscheidungen nicht mehr möglich sind. Das ist grundsätzlich zu begrüßen, denn es macht das Spiel gerechter.

Aber wie die teils unerfreuliche Erfahrung aus der Bundesliga lehrt, steckt der Teufel in der Praxis des Videobeweises. Es müssen klare, eng begrenzte und nachvollziehbare Kriterien her, wann der „Oberschiedsrichter“ vor dem Bildschirm überhaupt eingreifen darf. Und ein weiteres großes Manko des aktuellen Feldversuchs in Deutschland: Auch die Zuschauer im Stadion und nicht nur die vor den Fernsehern müssen nachvollziehen können, warum eine Entscheidung gerade revidiert wurde – am besten, in dem die betreffende Szene auf dem Videowürfel gezeigt wird.

Dass technische Hilfsmittel Einzug in den Fußball halten – wie auch die Freigabe zur Nutzung von Videoanalysen für die Trainer während des Spiels, – ist eine nicht mehr aufzuhaltende Entwicklung. Aber es kommt eben auf die Umsetzung an.