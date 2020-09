Teurer Balanceakt

Der Schutz der Bevölkerung steht über allem. Und die Gesundheit ist das höchste Gut. Das wissen natürlich auch die Vertreter des deutschen Spitzensports. Für die Profiligen im Eishockey, Hand-, Volley- und Basketball hat die Corona-Krise aber noch eine andere Seite. Die Pandemie bringt manch einen Club an den Rand des Ruins. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass Geschäftsführer, Ligabosse und Vereinspräsidenten um die Zulassung von Zuschauern und die Existenz ihrer Clubs kämpfen. Das ist ihr Recht. Nein, mehr noch. Es ist sogar ihre Pflicht. Und doch wiegt die Gefahr durch die Pandemie schwerer.

Was ist also mit Blick auf die Gesundheit vernünftig? Und was ist dem Profisport zumutbar? Eine eindeutige Antwort gibt es bei neutraler Betrachtung keinesfalls. Eine seriöse sowieso nicht. Es fehlen schließlich jegliche Erfahrungswerte, was die Funktionsfähigkeit von Hygienekonzepten bei Großveranstaltungen mit mehreren Tausend Besuchern angeht. Fakt ist lediglich: Zu viele Menschen haben in Deutschland wegen Corona ihr Leben verloren – und noch immer sterben Mitbürger wegen der Pandemie. Es wird auch weder Panik verbreitet noch Angst geschürt. Das Virus ist real – wie auch die fraglos berechtigte Furcht der Vereine.

Wer Banken rettet . . .

Die Politik steht deshalb nicht nur vor einer immensen Herausforderung, sie muss auch einen schwierigen und teuren Balanceakt bewältigen. Masseninsolvenzen von Proficlubs und somit eine steigende Arbeitslosigkeit kann sie sich in diesen schwierigen und vor allem ungewissen Zeiten ebenso wenig leisten wie eine zu schnelle oder gar zu weitreichende Lockerung der Auflagen. Mit dem 200 Millionen Euro umfassenden Rettungspaket des Bundes, das sich vornehmlich an die Profiligen im Eishockey, Hand-, Volley- und Basketball richtet, wurde ein erster Schritt zur wirtschaftlichen Unterstützung gemacht. Es stellt sich allerdings die Frage, wie lange diese Mittel reichen sollen. Die Zuschüsse sind auf maximal 800 000 Euro pro Club begrenzt, weshalb die Verluste, die bei Geisterspielen oder Partien mit sehr wenigen Zuschauern entstehen, durch die Unterstützung des Bundes für einige Vereine langfristig kaum zu kompensieren sind. Kurzum: Für Clubs wie die Rhein-Neckar Löwen oder die Adler Mannheim ist diese Summe nicht mehr als eine kurzfristige Hilfe.

. . . muss auch dem Sport helfen

Wenn es also bei den bestehenden Auflagen bleibt – wofür es ja durchaus Gründe gibt – und die Politik es gleichzeitig ernst meint mit ihrer Unterstützung für den Profisport, wird sie noch einmal tief in die Tasche greifen müssen. Wäre das gerechtfertigt? Ja! Der deutsche Staat hat schon für andere und vor allem selbst verschuldet in Not geratene Branchen Milliarden locker gemacht. Die Banken lassen grüßen.

