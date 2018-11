Teures Wachstum

Sieben Milliarden Euro für das Unternehmen Qualtrics, das nur rund 350 Millionen Euro Umsatz macht. Europas größter Softwarekonzern SAP aus Walldorf erkauft sich das Wachstum sehr teuer, weil US-Konkurrent Salesforce bei Cloud-Angeboten (noch) deutlich Vorsprung hat.

Die Übernahme zeigt, wie schnelllebig das Geschäft ist. Vor wenigen Wochen hatte SAP noch verkündet, für Zukäufe keine gewaltigen Summen mehr ausgeben zu wollen. „Wir haben alles, was wir brauchen“, sagte Strategiechef Deepak Krishnamurthy. Von jetzt auf gleich sind die Worte verpufft. Die Branche um die Cloud entwickelt sich unglaublich dynamisch. Selbst für einen Softwarekonzern wie SAP ist es schwierig, überall gleichzeitig am Ball zu bleiben. Auch wenn die Börse den Walldorfer Konzern gestern abgestraft hat: Längerfristig dürfte sich Qualtrics als lohnende Investition erweisen. Der Markt ist mächtig in Bewegung, die Wachstumsraten sind gewaltig. Zudem hat SAP schon in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass milliardenschwere Übernahmen gelingen.

Auffallend ist, dass die „Objekte der Begierde“ aus den Vereinigten Staaten stammen. SAP wird bei jeder Übernahme ein Stück weit amerikanischer und internationaler. So auch jetzt. Das wird nicht jedem Mitarbeiter in Walldorf gefallen – zumal es schon seit Jahren Ängste gibt, dass der Stammsitz an Bedeutung verlieren könnte.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018