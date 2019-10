Thema kommt in Bewegung

Das Thema Verkehr brennt uns allen unter den Nägeln, so viel ist klar. Wie kann man die Innenstadt lebenswerter machen, dabei zugleich den Einzelhandel stärken und trotzdem Autoverkehr noch zulassen? Auch ohne das Hochstraßen-Debakel in Ludwigshafen wäre die Diskussion um die Erweiterung der Fußgängerzone und die damit zwangsläufig verbundene Sperrung gewohnter Fahr-Strecken in den Quadraten

...