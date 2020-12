Generell ist es richtig und wichtig, dass die Kunst- und Kulturminister der Bundesländer sich seit 2017 unabhängig von der bildungszentrierten Kultusministerkonferenz treffen – und vor allem wahrnehmbar machen. Denn die wichtige kulturpolitische Musik für alle, die von und mit Kreativität leben, spielt weit unterhalb der Bundesebene. Auch wenn Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) dort prinzipiell einen guten Job macht. Was Klaus Lederer (Linke), dem designierten Vorsitzenden der Kulturministertreffen, als Agenda 2021 für die existenzielle Corona-Krise einfällt, klingt allerdings erschütternd.

Wie blanker Hohn

Und wie blanker Hohn für die Kulturbetriebe, die mit enormem Aufwand, Kreativität und Leidenschaft, längst tragfähige Hygienekonzepte in Betrieb hatten. Und die in den neuerlichen Lockdown geschickt wurden, während andernorts munter die Inzidenzzahlen auf Rekordhöhe getrieben wurden. Immerhin manchmal bei geöffneten Fenstern. Wer da noch von Raumgröße, Belüftungsrhythmen, Ticketingsystemen oder Platzzuweisung redet, hat das Thema verfehlt. Das gab es etwa in Mannheimer Großkinos alles schon zu besichtigen. Und zwar im Frühjahr 2020, nicht 2021.

Die eigentlichen Fragen für den Kulturbetrieb sind ganz andere – schon während der faktischen Berufsverbote für Kulturschaffende seit März. Als Erstes müsste der Geldfluss aus den großzügig angekündigten Hilfen beschleunigt, entkompliziert und fortgeschrieben werden. Das schafft Planungssicherheit. Zu der gehört auch, dass man das Offensichtliche klar ausspricht und finanzielle Vorkehrungen für die kommenden Monate zumindest vorbereitet, auch personell in den zuständigen Ämtern. Denn mit Großveranstaltungen im Februar rechnet doch wohl ernsthaft niemand.

Auf diesen Monat dürfen allenfalls Kinos, Museen, Galerien und kleine Theaterhäuser hoffen. Aber selbst die könnten am 11. Januar nicht einfach so, also aus dem Stand loslegen, wenn am 10. Januar die Einschränkungen wirklich ein Ende finden sollten.

Dringend gearbeitet werden muss an der Ungleichbehandlung in den Bundesländern – extrem zu besichtigen im Dreiländer-Eck zwischen Rhein und Neckar. Während Kreative in Baden-Württemberg leidlich durch die Krise kommen, wurden viele in Rheinland-Pfalz quasi zum Sozialfall – die Hessen bewegen sich irgendwo dazwischen.

Eine Millionen Köpfe zählende Branche für quälendes Nichtstun zu bezahlen, ist auf Dauer allerdings schwer erträglicher Unsinn. Lederer und Co. sollten mit der Kreativbranche und der Bundespolitik konkrete Konzepte ab dem Frühsommer entwickeln, die über das Regeln von Abständen weit hinausgehen: Es gilt Kulturveranstaltungen so zu unterstützen, dass sie auch mit deutlich weniger Besuchern nicht nur die Kosten, sondern auch den Lebensunterhalt der Beteiligten decken. Da geht es natürlich nicht um horrende Gagen à la Rolling Stones oder Madonna, sondern um eine Art kulturelle Mindestversorgung, auch in der Pandemie. Sonderregelungen für Geimpfte helfen, wenn es sie denn geben sollte und sie bei Massenandrang praktikabel wären, so schnell nicht weiter. Zur Not verteilt man etwa eben nur 2000 oder 3000 statt 10 000 Zuschauer in der Mannheimer SAP Arena – und schließt die Finanzlücken, statt Hilfen zu verteilen. Auf allen Ebenen von Kleinkunstbühne bis Hockenheimring.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.12.2020