Die Tageszeitung „Welt“ ist einmal in einem großen Hintergrund der Frage nachgegangen, ob der Fußballverein Schalke 04 Züge einer Religion trägt. Ganz ohne Ironie. Als Indizien führte der Autor unter anderem die kleine Kapelle im Bauch der Gelsenkirchener Arena an und die kultische Verehrung, die der Verein beim harten Kern seiner Anhängerschaft genießt. „Ihre Arena nennen die Schalker ehrfurchtsvoll ,Kathedrale‘, ihren einstigen Rechtsaußen Rüdiger Abramczik riefen sie ,Flanken-Gott‘ und ,Schalke unser‘ heißt ihre Fan-Zeitschrift“.

Wenn man dieser Theorie folgt, hat Schalke seine Schafe zurzeit in eine tiefe Glaubenskrise gestürzt. 14 Jahre nach dem Abgang des legendären Managers Rudi Assauer befindet sich der Club an einem Tiefpunkt, der sämtliche Bereiche in dramatischer Schärfe erfasst hat. Wie existenziell die Krise ausfällt, zeigte die Pressekonferenz am Mittwoch, in der alle Missetaten vor den Augen der Öffentlichkeit gebeichtet und unterwürfig Besserung gelobt wurde.

An der Spitze hat Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies am Dienstag den Schritt vollzogen, zu dem er sich besser schon nach seinem unsäglichen Rassismusskandal im vergangenen Sommer durchgerungen hätte. Nun trat der „Kotelett“-Kaiser wegen des riesigen Corona-Ausbruchs in seiner Fleischfabrik zurück. Ein bestelltes Feld hinterlässt er wahrlich nicht. Die Corona-Pause hat den Verein an den Rand des Ruins gebracht, der Schuldenberg wird auf fast 200 Millionen Euro geschätzt, eine Not-Bürgschaft zur Rettung durch das Land NRW ist in Planung.

Blick auf Realitäten verstellt

Die existenzielle finanzielle Schieflage ist die Konsequenz katastrophalen sportlichen Managements über Jahre. Potenzielle Einnahmen der Zukunft wurden in der Gegenwart verfrühstückt und Manager wie Christian Heidel unterliefen auf dem Transfermarkt abenteuerliche Fehleinschätzungen. Die nur der Schwäche der Konkurrenz zuzurechnende Vizemeisterschaft 2018 unter Domenico Tedesco verstellte zusätzlich den Blick auf die Realitäten. Das Ergebnis des Flickwerks bei der Kaderplanung in der jüngeren Vergangenheit war in dieser Rückrunde zu besichtigen, als das Team von Trainer David Wagner abgestiegen wäre, wenn es nicht so ein gutes Punktepolster aus der ersten Halbserie besessen hätte.

Den einzigen Weg aus der Misere, das ist die Quintessenz vom Mittwoch, weist die Rückbesinnung auf alte Werte: solides Wirtschaften, Kämpfer statt Künstler auf dem Platz, eine neue Bodenständigkeit, die Schalkes Wurzeln wertschätzt. Nur dann hat die kleine Fußball-Religion im Ruhrpott die Chance auf eine bessere Zukunft.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.07.2020