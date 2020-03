Nur 1666, als die Pest wütete, sowie während der schlimmen Kriege im 17. Jahrhundert, im Ersten und Zweiten Weltkrieg fand in Mannheim kein Maimarkt statt. Das zeigt, welche Dimension die Absage der auf das Jahr 1613 zurückgehenden Regionalmesse hat. Sie ist ein gewaltiger, ein enorm tiefer Einschnitt – wirtschaftlich, aber auch in das Lebensgefühl der Stadt, ja der gesamten Region. Denn der Maimarkt war immer mehr als nur ein reiner Geschäftstermin. Er gilt gar als eigene Jahreszeit, ist zumindest bei eingefleischten Mannheimern emotional aufgeladen.

Doch diese Emotionen muss man nun beiseitelassen. Aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus helfen zum Schutz der Bevölkerung leider nur harte Maßnahmen.

Die Stuttgarter Landesregierung hat das am Dienstag – endlich – erkannt. Zu lange beschränkte man sich auf „Empfehlungen“. Doch in der Praxis bedeutete das ein Herumgeeiere, weil keiner so richtig wusste, was zu tun ist. Das erzeugte den Eindruck, dass sich die Stuttgarter Landespolitiker – im Gegensatz zu Bayern! – wegducken und den Kommunen vor Ort die Arbeit überlassen, jede einzelne Veranstaltung zu bewerten und letztlich mit den Ausrichtern zu ringen, was stattfinden darf. Selbst die Obergrenze von 1000 Personen ist nicht nachvollziehbare Willkür. Ansteckungsgefahr kann auch bei 999 Menschen bestehen.

Klare Führung nötig

Bei einem Virus, das sich international ausbreitet, kann man nicht mit kommunaler Selbstverwaltung und Föderalismus reagieren – da braucht es klare Führung, rechtlich eindeutige Vorgaben.

Die sind auch deshalb nötig, weil jenseits aller Emotionen die wirtschaftliche Dimension enorm ist. An den elf Maimarkttagen werden allein zwischen Ausstellern und Besuchern Umsätze von 150 Millionen Euro erzielt, hinzu kommen die Einnahmen und Aufwendungen der Messegesellschaft. Rund 9000 Menschen finden an den elf Tagen hier einen Job, und wenn manche davon nur ihre Rente aufbessern. Einige Mittelständler machen während des Maimarkts einen Großteil ihres Jahresumsatzes.

Insofern steckt in der Absage für 2020 eine weitreichende Gefahr, wenn daraus Streitereien um Standgebühren und Schadenersatz entstehen würden. Hier muss die Stadt, die durch die Pacht für das Gelände ja bisher gut mitverdient hat, nun schnell eine Lösung mit der Ausstellungsgesellschaft finden, die ihr wie auch den vielen Ausstellern entgegenkommt. Sonst leidet die Institution Maimarkt langfristig.

