Tiefer Riss

Seit Monaten bekämpfen sich in der Stuttgarter AfD-Landtagsfraktion die Rechten um den Vorsitzenden Bernd Gögel und der völkisch-nationale Flügel bis aufs Blut. Der tiefe Riss geht nicht nur durch die Abgeordnetenmannschaft, sondern auch durch die Partei. Die einen wollen ihre Partei politisch anschlussfähig halten, um irgendwann einmal mit der CDU koalieren zu können. Die Radikalen setzen auf Bündnisse mit Rechtspopulisten wie der Identitären Bewegung.

Dieser Richtungskampf hat am Wochenende auch den Landesparteitag und die Neuwahl des Vorstandes geprägt. Die Gemäßigten wollten die Radikalen und Fundamentalisten wie den Abgeordneten Stefan Räpple so weit provozieren, dass sie von sich aus die Partei verlassen. Aber der Durchmarsch bei den Vorstandswahlen ist Gögel und seinen Leuten nicht geglückt. Sein neuer Co-Vorsitzender Dirk Spaniel wurde mit den Stimmen der Flügel-Leute gewählt und wird sicherlich deren Anliegen im Landesvorstand vertreten. Wer sich da durchsetzt, ist offen. Erst recht unklar ist, wie der Machtkampf in der Landtagsfraktion ausgeht. Eine nochmalige Spaltung scheint keineswegs ausgeschlossen.

Bisher haben die zahllosen internen Querelen auf allen politischen Ebenen der AfD überraschend wenig geschadet. Wähler votierten offenbar nicht wegen deren Leistungen für die Partei, sondern um ihren Protest gegen die etablierte Konkurrenz auszudrücken. Das scheint im Vorfeld der Kommunalwahlen nicht mehr überall zu funktionieren. Jedenfalls tut sich die AfD bei der Suche nach angesehenen Kandidaten für die Gemeinderäte und Kreistage vor allem in kleineren Städten schwer. Mit dem öffentlichen Erscheinungsbild vom Wochenende wird das aber sicher nicht leichter für die Partei.

