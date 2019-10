Titelmission mit Hindernissen

Jedes verpasste Ziel beinhaltet ja auch immer die Chance auf etwas Neues. Die Rhein-Neckar Löwen treten erstmals seit 2013 nicht in der Champions League an, sondern im EHF-Pokal. Balatonfüredi statt Barcelona, Pilsen statt Paris: Die Gegner sind keinesfalls mehr so namhaft wie in der Königsklasse, die Bühne ist etwas kleiner – aber dafür die Titelchance umso größer. 2013 gewann der badische Handball-Bundesligist in Nantes diesen Europapokal-Wettbewerb, er wurde seiner Favoritenrolle gerecht: Und nichts anderes wird auch in dieser Saison von den Löwen erwartet.

Auf dem Papier ist der zweifache deutsche Meister die beste Mannschaft im Wettbewerb, trotz der starken Bundesliga-Konkurrenz aus Berlin, Melsungen und Magdeburg. Auch mit HBC Nantes, Champions-League-Finalist des Jahres 2018, muss gerechnet werden. Aber der erste Anwärter auf den Pokal sind und bleiben die Löwen.

Eine Selbstverständlichkeit ist der angestrebte Triumph trotzdem nicht. Der durch die Belegung der SAP Arena notgedrungene Verzicht auf die Ausrichtung der Endrunde und somit den Heimvorteil erschwert das Titelprojekt. Ein Halbfinale oder Endspiel in Berlin gegen Berlin ist ein mögliches Szenario – und schon wäre die Favoritenrolle nicht mehr ganz so klar.

Wie wichtig solch ein Erfolg indes sein kann, zeigte der Triumph 2013. Es war ein Sieg mit Signalwirkung, die Initialzündung und der Beginn der bislang erfolgreichen Löwen-Ära mit zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg. Es sind diese Zeiten, an denen der Club von nun an immer gemessen wird. Etwas anderes kann und darf auch erst gar nicht der eigene Anspruch sein.

