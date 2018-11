Tödliche Gefahr

Für viele Frauen ist Zuhause ein gefährlicher Ort.“ Diese Worte von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) klingen zunächst routiniert, abgeklärt. Und transportieren doch unerträgliches Grauen. Denn das Zuhause, das für Geborgenheit, für Sicherheit stehen sollte, wird in Deutschland Tag für Tag zur tödlichen Gefahr – wie die gestern veröffentlichten Zahlen des Bundeskriminalamtes zeigen. Demnach versucht hierzulande täglich ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen, drei Mal die Woche gelingt dies.

Zahlen sind wichtig, zumal es erstaunlich wenig Daten zu häuslicher Gewalt gibt. Aber sie dürfen nur ein Anfang sein. Eine Bestandsaufnahme, die den Finger in die klaffende Wunde legt und zeigt, dass etwas passieren muss. Ganz konkret. Da wären zunächst einmal ausreichend Hilfsangebote. Obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist, fehlt es weiterhin an Plätzen in Frauenhäusern – mit der Folge, dass Hilfesuchende abgewiesen werden. Auch an Unterstützung bei der Job- und Wohnungssuche, bei Kontoeröffnung und Amtsgängen mangelt es.

Ebenso wichtig ist die Verbesserung der rechtlichen Situation. Vergewaltigung in der Ehe etwa ist erst seit 1997 eine Straftat, noch immer begegnet die Justiz prügelnden Partnern mit Verständnis. So gelten starke Emotionen wie Eifersucht oder Wut über den Entzug des Sorgerechts für gemeinsame Kinder bis heute als strafmildernd. Konkret bedeutet das: Ein fremder Mann erhält für die gleiche Tat eine höhere Strafe als der Partner. Obwohl die psychischen Folgen eines Missbrauchs in der Beziehung für das Opfer deutlich gravierender sind. Ein Unding, auch nach Vorgaben der Istanbul-Konvention, eines Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Mitglieder in dessen Kontrollgremium fordern daher, Gewalt in Partnerschaften strafverschärfend zu werten.

Dass sowohl bei Hilfsangeboten als auch in der Justiz viel zu wenig geschehen ist, führt zum dritten und wohl wichtigsten Ansatz im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen: der Ursachenbekämpfung. Während in anderen Ländern gegen häusliche Gewalt demonstriert wird, ist diese in unserer Gesellschaft weiter ein Tabu. Die Opfer schämen sich, die Nachbarn schweigen. Das muss sich ändern. Rollenmodelle, in denen der Mann die Macht hat und die Frau unterliegt, gehören angeprangert. Wie das funktionieren kann, zeigt die Initiative #metoo. Sie hat dazu geführt, dass sich Männer in aller Welt heute zweimal überlegen, ob sie eine Mitarbeiterin sexuell nötigen. Auch (Ex-)Ehemänner müssen wissen: Die Gesellschaft schaut hin und toleriert Gewalt nicht. Nirgendwo – auch nicht in einer Beziehung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018