Total mutlos

Noch ein paar Jahre mit Öl, Gas, Kohle und Urwald Geld verdienen, bevor alles den Bach runtergeht. Die Trumps und Bolsonaros dieser Welt wussten, was sie taten, als sie die Klimakonferenz in Madrid blockierten. Weil es diese Bolsonaros überall gibt, bewegt sich die Klimapolitik zwischen Extremen: große Ziele auf dem Papier und minimale Fortschritte in der Realität. Weltweit, in der EU, aber auch in Deutschland. Die Umstellung auf eine CO2-freie Wirtschaft wird beschworen. Aber bitte nicht so schnell. Und wenn, dann so, dass man die Folgen nicht spürt.

So ist auch das deutsche Klimaschutzpaket gestrickt, das nun wenigstens nicht schon im Ansatz scheitert, nachdem im Vermittlungsausschuss der übliche Verteilungsstreit um Geld zwischen Bund und Ländern beigelegt wurde. Aus dem schlechten Programm ist dort freilich kein gutes, sondern nur ein etwas weniger schlechtes geworden. Mehr bekommt diese Koalition nicht zustande, dazu müssten wohl die Grünen mitregieren. 25 Euro je Tonne CO2 als Einstiegspreis in den CO2-Handel auch für Verkehr und Gebäude ist zwar ein bisschen besser als es die ursprünglichen, wirklich lächerlichen zehn Euro waren. Ein Umdenken, geschweige denn Umsteigen aber wird auch der neue Betrag – etwa acht Cent je Liter Benzin – nicht bewirken. Eher nur Wut an den Tankstellen. Die wiederum mit dem hanebüchenen Beschluss gemildert werden soll, die Pendlerpauschale kräftig zu erhöhen.

Positiv an dem Paket ist, dass es Stellschrauben enthält, an denen spätere Regierungen drehen könnten, wenn sie mutiger sein sollten. Denn die Kostenschere zwischen fossiler und erneuerbarer Energie muss sehr viel weiter auseinandergehen als jetzt beschlossen wurde, damit die Leute ihr Verhalten freiwillig ändern. Nur mit Förderung wird das nicht gelingen.

Ein Fortschritt gegenüber dem ursprünglichen Kompromiss ist immerhin, dass das Aufkommen aus dem Emissionshandel komplett in die Senkung der Stromkosten fließen soll. Das ist sozial und begünstigt jene, die wenig fossile Energien nutzen oder ganz auf Elektro setzen. Allerdings wird die geplante Abstandsregelung für Windräder die erneuerbaren Energien ausbremsen. Kontraproduktiv ist auch, dass alte Sonderregelungen wie das Dienstwagenprivileg oder die Steuerbefreiung für Kerosin nicht angetastet werden. Die große Koalition wagt sich nicht einmal an ein Tempolimit heran. Da sind wir trotz aller Klimasprüche nicht viel besser als die Bolsonaros und Trumps dieser Welt, die auch nur die Spezialinteressen ihrer jeweiligen Industrien vertreten.

