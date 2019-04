Im ewigen Hin und Her um dreckige Luft sind die Autofahrer wirklich nicht zu beneiden. Die politische Lage ist total verfahren. Nun hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg dem Wirrwarr eine neue Wendung hinzugefügt. Dabei war die Entscheidung der Mannheimer Richter durchaus zu erwarten: Sie pochen darauf, dass europäisches Recht Vorrang hat vor bundesdeutschen Umweltgesetzen.

Von Anfang an hatte es Zweifel gegeben, als die Regierung Merkel letzten Herbst im Eilverfahren den EU-Grenzwert für Stickoxide aufweichte, um Fahrverbote vermeiden zu können. Kurz vor der Hessenwahl sollten die Wähler beruhigt werden. Nun kann ein Oberlandesgericht ein neues Bundesgesetz nicht kippen. Aber die Fahrverbotsgegner müssen befürchten, dass auch die letzte Instanz zu dieser Auffassung kommt und der Bund seine Neuregelung aufheben muss.

Das VGH-Urteil ist auch eine Schlappe für die grün-schwarze Landesregierung, die sich im Luftreinhalteplan für Reutlingen um Fahrverbote herummogeln wollte. Gerade in Stuttgart weiß man, wie unpopulär die Fahrverbote sind. Inzwischen trickst auch die grün-geführte Koalition, um in der Landeshauptstadt die Verbote für Diesel mit Euro 5 zu umschiffen und die dadurch drohende Eskalation des Streits zu vermeiden. Ein Baustein dabei ist das Gesetz des Bundes, das die Schwellen für Fahrverbote anhebt. Sollten die Richter die Neuregelung kippen, würden nicht nur in Stuttgart, sondern in rund einem Dutzend Städten bundesweit die Verbote wahrscheinlicher. Dass Wissenschaftler zunehmend den Sinn der Stickoxidstrategie infrage stellen, geht dabei unter.

