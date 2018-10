Total versagt

Cum-Ex ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Betrüger holen sich das Geld von Menschen, die so ehrlich sind, Steuern zu zahlen. Bei Anbetracht der Milliarden-Summen, die dem Staat durch undurchsichtige Karussellspiele geraubt worden sind, wird einem schlecht. Das Geld hätte für so viel Gutes verwendet werden können: für den Straßenbau oder dafür, marode Schulen zu sanieren. Stattdessen haben sich windige Banker und Börsenhändler bereichert. Rendite auf Kosten der Staatskasse.

Der Skandal um Dividenden-Steuertricks geht weit über die deutschen Grenzen hinaus, wie jetzt bekanntgeworden ist. Wieso können Steuerräuber jahrelang ein europäisches Land nach dem anderen plündern? Ohne bisher wirklich Aufmerksamkeit damit zu erregen?

An den dubiosen Geschäften waren internationale Großbanken beteiligt. Staat und Behörden halfen indirekt sogar dabei mit. Vor allem das Bundesfinanzministerium hat in den vergangenen Jahren schlampig gearbeitet. Denn es wusste offensichtlich nicht, wie viele Steuern es eingenommen und wie viele es erstattet hat. Ein unfassbares Versagen.

Genauso unfassbar ist es, dass niemand beherzt eingegriffen hat. Das Bundesfinanzministerium handelte verantwortungslos nach dem Motto: Wir wissen etwas über Cum-Ex, aber wir sagen es nicht weiter.

Leider gibt es für Steuergeschäfte keine europaweite Datenbank. Jedes Land kämpft für sich. Das eine weiß nicht, was das andere tut. Ein schwerer Fehler, denn das meiste Geld dürften die Staaten nie wieder sehen – auch, wenn vereinzelt Prozesse gegen ehemalige Bankmitarbeiter ins Laufen gekommen sind.

Steuerskandale schaden dem Gemeinwesen. Die Kombination aus Gier, organisierter Kriminalität und Staatsversagen kann sich jederzeit wiederholen. Auch wenn viele denken, Cum-Ex-Geschäfte seien mittlerweile unterbunden. Schon jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass sie weiterlaufen – in abgewandelter Form. Die Akteure scheinen keine Grenzen mehr zu kennen, haben Anstand und Moral über Bord geworfen.

Deshalb müssen die Aufsichtsbehörden endlich aufwachen: Die Finanzverwaltung muss effektiver, der Austausch mit Fachleuten und anderen Ländern in Europa verstärkt werden. Die Finanzaufsicht des Bundes (Bafin) muss sich akribisch Transaktionsdaten der Börsen anschauen, um betrügerischen Geschäften möglichst früh auf die Schliche zu kommen. Und das alles am besten schon gestern.

Dazu gehört, dass „Whistleblower“ – also Hinweisgeber – besser geschützt und rechtlich abgesichert werden. Denn es ist auch Tipps von Banken- und Börsenmitarbeitern zu verdanken, dass Cum-Ex-Geschäfte aufgedeckt worden sind.

