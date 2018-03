Anzeige

Es ist für alle Beteiligten ein großer Mist mit dem Diesel. Allein das Wort dürfte bei vielen Besitzern inzwischen mindestens ebenso viele Reizreaktionen auslösen wie das Gas, das die Autos ausstoßen. Wer in der aktuellen Debatte aber nur auf die EU-Kommission schimpft, die Deutschland mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof droht, oder sich über die Richter ärgert, die kürzlich den Weg für Fahrverbote freigemacht haben, der sollte sich die gestern veröffentlichte Studie des Umweltbundesamtes genau anschauen. Auch wenn deren zentrales Ergebnis – sicher nicht ganz zufällig – bereits seit zwei Wochen bekannt ist.

2014 starben demnach rund 6000 Menschen in Deutschland an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die von Stickstoffdioxid ausgelöst worden sind. Zudem war das schädliche Gas für rund eine Million bestehende Krankheitsfälle verantwortlich, unter anderem für Asthma- und Diabetes. Sicher kann man – wie bei jeder wissenschaftlichen Untersuchung – über die Details der Studie diskutieren. Und sicher gibt es noch größere Gesundheitsgefahren. Aber an einer Tatsache ändert das alles nichts: Stickoxid macht krank. Und deshalb ist es unglaublich, dass die Politik so lange mehr oder weniger tatenlos geblieben ist – und eine Unverschämtheit, dass die Autoindustrie so lange an der Mär vom sauberen Diesel festgehalten hat.

Der Verkehr trägt laut Umweltbundesamt zu 60 Prozent zur Stickoxid-Belastung bei. Daran wiederum sind Diesel-Fahrzeuge zu 72,5 Prozent schuld. Sie sind also die Hauptquelle für das schädliche Gas. Seit 2010 gelten für dieses europaweit Grenzwerte. 2016 wurden sie noch in 90 deutschen Städten überschritten. 2017 in etwa 70. Darunter übrigens in Mannheim und Ludwigshafen.