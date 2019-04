Tragischer Wendepunkt

Es war ein Sonntagnachmittag tiefer Trauer, voller Fassungslosigkeit. Ein Nachmittag des Schweigens, des stummen und hilflosen Versuchs zu begreifen, was geschehen war. Das Unglückswochenende von Imola 1994 hat die Formel 1 für immer verändert. Nach einem schweren Unfall mit verletzten Zuschauern und den tödlichen Unglücken von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna steuerte die Königsklasse des Motorsports in ihre dunkelsten Stunden – ein Ausweg aus dieser Sinnkrise, das war klar, konnte nur durch tiefgreifende Veränderungen gefunden werden.

Ein Wendepunkt musste her. Nach Jahren der Unbeschwertheit, in denen Unfälle vergleichsweise glimpflich ausgegangen waren, verordnete sich die Formel 1 ein umfassendes Sicherheitskonzept. Die Auslaufzonen wurden größer, die Cockpitseitenwände hochgezogen, es kam die Kopf- und Nackenstütze „Hans“, auch die Räder wurden mit Sicherheitskabel am Fahrzeug befestigt. Dazu wurde nach mehreren Zwischenfällen auf das Betanken während der Boxenstopps verzichtet. Nach dem Tod des Franzosen Jules Bianchi 2014 in Japan (er kollidierte mit einem Bergungskran) wurde der Cockpitschutz „Halo“ eingeführt. Senna, Ratzenberger und Bianchi haben den höchsten Preis für ihre Passion bezahlt. Es sind tragische Vermächtnisse, die aber helfen, die Formel 1 ein Stück sicherer zu machen.

