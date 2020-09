Tragisches Trio

Vor 13 Jahren, also in einer Zeit, in der Kinder noch etwas anderes kannten als den Meister FC Bayern, war die Fußball-Bundesliga noch spannend. Damals spielten – Achtung liebe Kinder, ihr werdet es kaum glauben und könnt es höchstens aus Erzählungen wissen – der VfB Stuttgart, Werder Bremen und Schalke 04 um den Titel. Nicht aber die Münchner. Gewiss: Seitdem hat sich viel verändert. Sogar der Trainer in Bremen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Vor allem aber gehören die Titelkandidaten des Jahres 2007 jetzt zu den Abstiegsanwärtern.

Nun mag man einwenden, dass erst ein Spieltag rum ist und belastbare Rückschlüsse sowie verlässliche Prognosen da keinesfalls möglich sind. Das stimmt. Aber die ersten 90 Minuten haben zumindest die Ahnung und das Gefühl bestätigt, das man bei diesem tragischen Trio hat.

Die knallharte Saisonanalyse der Bremer, die in der vergangenen Runde lange Zeit auf dem Weg in Richtung direkter Abstieg unterwegs waren, fiel ja wirklich bemerkenswert aus: Alle dürfen bleiben – und eigentlich war nur das Verletzungspech schuld.

Die Schalker, in der Rückrunde der Saison 19/20 und auch zum Start dieser Runde in der Form eines Zweitligisten, haben zumindest akzeptiert, dass sie nicht mehr zur Spitze gehören. Sie wegen der vergangenen Krisen-Monate aber zu den Abstiegskandidaten zu zählen, hält ihr Technischer Direktor Michael Reschke dann doch für eine „komplette Fehldiagnose“, wie er der „Süddeutschen Zeitung“ sagte.

Nun sollte man Reschkes Urteilsvermögen nicht allzu sehr trauen, denn ähnlich äußerte er sich vor zwei Jahren als Sportvorstand des VfB Stuttgart, der dann bekanntlich abstieg und die Folgen immer noch spürt. Für Transfers war beim Aufsteiger vor dieser Saison nämlich wenig Geld vorhanden. 16 Spieler aus dem Kader sind 22 Jahre oder jünger, was logischerweise eine gewisse Naivität mit sich bringt. Zu sehen war das gleich gegen Freiburg, als die Schwaben ein halbes Dutzend hochkarätiger Chancen ausließen und die Konsequenz in der Defensive vermissen ließen. Keine Frage: Das hatte etwas von spielenden Kindern, die vor lauter Enthusiasmus im Sandkasten vergessen, dass es so etwas wie Hausaufgaben gibt.

Die schwäbische Rasselbande wird schnell lernen müssen, wenn sie nicht immer bestraft werden will. Vor allem dienen die Stuttgarter aber auch als warnendes Beispiel – und zwar für ihre einstigen Titelrivalen aus Bremen und Gelsenkirchen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020