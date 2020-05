Transparenz fehlt

Der Linke Bodo Ramelow ist ein gutes Beispiel dafür, wie man sich den Föderalismus in Corona-Zeiten eigentlich nicht wünscht – als Wettstreit der kleinen Könige. Das, was man als Ministerpräsident im Alleingang auf den Weg bringt, hat Folgen, weil es immer über die eigenen Landesgrenzen hinaus strahlt und anderswo Erwartungen weckt. Die Bundesländer sind keine Inseln. Auch nicht, wenn sie das Krisenmanagement nun gänzlich für sich beanspruchen. Die einen lockern, die anderen nicht. Schon erhöht sich der Druck auf die vermeintlichen Verweigerer. Und die letzten Wochen haben gezeigt, dass es zu Absurditäten kommt, die durch die Ländergrenzen verstärkt werden: Auf der einen Seite darf man in die Restaurants, wenige Kilometer weiter aber noch nicht. Dafür können dort die Möbel- und Baumärkte wieder aufgesucht werden. Das hat den Anschein von Chaos erweckt und das anfänglich so gute Corona-Krisenmanagement der Politik diskreditiert. Tatsächlich weiß man ja bis heute nicht genau, wo was erlaubt ist.

Ramelows Anregung zur Aufhebungen der wichtigsten Corona-Regeln ist zwar durch sein eigenes Kabinett zum Teil gestoppt worden. Bei den Bürgern aber bleibt der Eindruck, dass die beiden wichtigsten Maßnahmen gegen Corona, Abstand halten und Maske tragen, jetzt nicht mehr so wichtig sind. Das war ein schwerer Fehler Ramelows, denn das Virus ist nicht weg. Und die anderen Länder sind dadurch erheblich unter Druck geraten. Hinter dem Vorgehen des Ministerpräsidenten hat aber offensichtlich Taktik gestanden. Er wollte der AfD Paroli bieten, die bei den letzten Landtagswahlen über 20 Prozent geholt hat. Schließlich wird im April kommenden Jahres ein neuer Landtag gewählt. Politisch ist das verständlich. Aber in Corona-Zeiten nun mal äußerst gefährlich.

Ramelow ist mit seinem Verhalten freilich nicht allein. Vor dem thüringischen Regierungschef haben auch schon etliche andere Ministerpräsidenten sich als Lockerungshelden versucht. Je mehr die Infektionszahlen gesunken sind, desto stärker haben sie sich wieder in die eigenen Vorgärten zurückgezogen, so dass es bei der Aufhebung von Einschränkungen plötzlich kaum noch ein Halten gab.

Nicht nur, aber auch um daheim beim Bürger zu punkten. Ohne jedoch zugleich zu bedenken, dass regionales Handeln in der Corona-Krise stets eine überregionale Wirkung hat. Die Ergebnisse liegen inzwischen vor: Ein Flickenteppich, mangelnde Transparenz, fehlende einheitliche Kriterien, warum man wie lockert. Das hat die Bereitschaft der Bürger, sich an noch bestehende Regeln zu halten, eindeutig verringert.

Frustriert darüber scheint vor allem die Kanzlerin zu sein, die sich zurückgezogen hat und die Länder jetzt machen lässt. Ändern kann auch sie daran nichts mehr. Falls jedoch jemals die zweite Corona-Welle kommt, trifft Merkel nun keine Schuld mehr. Denn auch dann liegt die Verantwortung da, wo sie nach Auffassung der Ministerpräsidenten hingehört – in den Ländern.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.05.2020