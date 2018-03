Transparenz geht verloren

Anzeige

Nachdem der Druck immer größer geworden ist, geht CDU-Landeschef Thomas Strobl mit einem eigenen Vorschlag zur Reform des Landtagswahlrechts ins Rennen. Ob dieser die Lösung im – vor allem auch CDU-internen – Streit über das weitere Vorgehen sein wird, ist jedoch noch nicht abzusehen.

Inhaltlich betrachtet versucht Strobl, es allen Seiten recht zu machen. So könnten nach dem Vorstoß des Südwest-Innenministers die Grünen künftig bei Landtagswahlen eine Landesliste aufstellen, um mehr Frauen ins Parlament zu bringen. Die CDU wiederum hätte die Möglichkeit, weiter das alte Wahlsystem anzuwenden. Die Parteien sollen also selbst entscheiden, über welches Verfahren sie Mandatsträger in den Stuttgarter Landtag entsenden?

Nicht immer sinnvoll

Was sich zunächst etwas befremdlich anhört, ist laut den Juristen im Innenministerium möglich. Doch was rechtlich geht, ergibt nicht immer einen Sinn. Wendet jede Partei ihr eigenes Auswahlverfahren an, geht mit Blick auf die Wähler die Transparenz verloren. Das sollte vermieden werden. Politisch reagiert Strobl mit dem neuen Vorstoß nicht nur auf den Druck der Grünen, sondern auch auf den der CDU-Landtagsfraktion, in der seine schärfsten Kritiker sitzen.