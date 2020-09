Transparenz schaffen

Das Entsetzen war groß, als im März Berichte aus Italien von todkranken Covid-19-Patienten um die Welt gingen, die zum Sterben nach Hause geschickt wurden, weil in den Krankenhäusern kein Platz mehr für sie war. Eilig wurden in deutschen Kliniken Tausende neue Intensivbetten geschaffen, nicht dringend notwendige Operationen abgesagt und die Betten freigehalten für mögliche Corona-Infizierte.

Jetzt, ein halbes Jahr später, ist klar: So schlimm, wie befürchtet, ist es dann doch nicht geworden, in vielen der neuen Betten lag nie ein Corona-Patient. Was zum einen daran liegt, dass die Infektionszahlen in Deutschland bis heute im Vergleich mit anderen Ländern auf niedrigem Niveau liegen und zum anderen die Kapazitäten im intensivmedizinischen Bereich hierzulande schon vor der Pandemie höher waren als etwa in Spanien oder Italien.

Deshalb ist es richtig, dass der Rettungsschirm ab Oktober wieder eingeklappt wird. Den hatte die Bundesregierung nach Ausbruch der Pandemie schließlich über die Kliniken gespannt, damit sie auch in der Krise liquide bleiben und die notwendigen Schutzmaßnahmen überhaupt ergreifen können. Für jedes neue Intensivbett mit Beatmungsgerät hatten die Kliniken im Rahmen des eigens erlassenen Krankenhausentlastungsgesetzes 50 000 Euro erhalten, für jedes Bett im intensivmedizinischen Bereich, das für Corona-Infizierte freigehalten wird, gibt es täglich zwischen 360 und 760 Euro. Insgesamt summieren sich die Ausgleichszahlungen bis Ende August auf 9,5 Milliarden Euro.

Mehr Geld als nötig

Das ist viel Geld, und rückblickend wohl auch mehr als nötig gewesen wäre. Denn die Erlöse der Krankenhäuser lagen zwischen Januar und Mai im Schnitt um zwei Prozent über dem Vorjahreswert. Aber bekanntlich ist man hinterher immer schlauer, und das gilt insbesondere in einer Pandemie, für die es nur wenige Vorbilder gibt und in der schnell und pragmatisch entschieden werden muss. Als die Infektionszahlen im Frühjahr täglich neue Spitzenwerte erreichten und die Kenntnisse über das Virus nur spärlich waren, hätte wohl niemand ernsthaft in Zweifel gezogen, dass Ärzte und Krankenhäuser zur Bekämpfung der Pandemie entsprechend (finanziell) ausgestattet werden.

Statt der Pauschalen sollen die Kliniken ihre Ansprüche künftig individuell geltend machen und aushandeln. Das passt zur allgemeinen Entwicklung der Pandemie, auf die weniger pauschal mit einem Lockdown, sondern angepasst auf das jeweilige Infektionsgeschehen vor Ort reagiert wird. Mit Blick auf die Steuerzahler, die den Rettungsschirm finanziert haben, und angesichts von Berichten, wonach Gelder für Intensivbetten kassiert wurden, die gar nicht existierten, muss dann am Ende des Jahres noch einmal Bilanz gezogen und der Zufluss der Zuwendungen transparent gemacht werden.

Klar ist aber schon jetzt: Wir sind bislang relativ gut durch die Pandemie gekommen, weil wir uns ein Gesundheitssystem leisten, das zwar nicht frei von schwarzen Schafen und Überkapazitäten ist, aber in der Krise offenbar gut funktioniert.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020