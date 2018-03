Transparenz und heiße Luft

Anzeige

In einem Punkt sind sich die Fraktionen des Gemeinderates von Edingen-Neckarhausen einig: Die öffentliche Beratung des Haushaltsentwurfs hat sich bewährt. Das Verfahren schafft Transparenz und gibt allen Bürgern die Möglichkeit, sich einzubringen. Es war auch kein Problem, in aller Öffentlichkeit den Rotstift anzusetzen, im Gegenteil. Dank der offenen Aussprache konnten die Bürger nachvollziehen, wie sehr die Kommunalpolitiker um jeden Euro gerungen haben. So wächst das Verständnis dafür, dass nicht alle guten Taten sofort vollbracht werden können.

Die Aussprache hat außerdem gezeigt, dass sich die Atmosphäre am Ratstisch deutlich verbessert hat, auch wenn es immer noch gelegentlich kleine Spitzen gegen andere Fraktionen gibt. Wenn es um die Ausweisung von Neubaugebieten geht, liegen CDU und SPD auf der einen Seite und UBL und OGL auf der anderen allerdings nach wie vor weit auseinander. Die gegensätzlichen Positionen werden spätestens bei der Aussprache über den Flächennutzungsplan wieder für kontroverse Diskussionen sorgen.

Einigkeit herrscht indes in der Einschätzung, dass gespart werden muss, wenn auch der Weg zu diesem Ziel durchaus unterschiedlich ausfallen kann. Blickt man auf die Inhalte der Haushaltsreden, so enthalten diese viel heiße Luft. Da sollten es die Sprecher mit Luther halten, dem die Worte zugeschrieben werden: „Tritt fest auf, mach’s Maul auf, hör bald auf.“ Für das wirklich Wichtige reichen sicher zehn Minuten. Man muss die Zuhörer nicht fast eine halbe Stunde in Anspruch nehmen.