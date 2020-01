Traurige Marionetten

Die Einführung des Videobeweises in der Fußball-Bundesliga hatte viele Hoffnungen geweckt. Krasse Fehlentscheidungen und damit eine Wettbewerbsverzerrung sollten der Vergangenheit angehören, ständige Diskussionen und verbales Nachtreten keine Basis mehr haben. Doch wenn der Schiedsrichter heute den Bildschirm in die Luft malt, verdrehen die meisten Fans nur noch die Augen. Der Video Assistant Referee (VAR) ist alles andere als eine Erfolgsgeschichte.

Das hat vor allem damit zu tun, dass es immer noch zu viel Interpretationsspielraum darüber gibt, wann ein Funkspruch aus dem Kölner Keller abzusetzen ist. Was bedeutet etwa „strittig“, was ist ein „klarer“ Irrtum. Immer wieder betrachten sich in der Videozentrale zudem einige der eingesetzten Referees offenbar als eine Art Oberschiedsrichter. Damit nehmen sie aus dem Off übermäßig Einfluss aufs Spiel und beschädigen damit nicht zuletzt die Autorität des teilweise bemitleidenswerten Kollegen auf dem Platz, der im Extremfall nur noch wie eine traurige Marionette agiert. Kommen dann noch Regeländerungen wie etwa beim Handspiel dazu, die unter dem Deckmantel der Vereinfachung nur noch mehr Verwirrung stiften, ist das Chaos komplett.

Nervig sind mittlerweile auch die Zeitspannen, bis Entscheidungen endgültig gefällt werden. Dauert das – wie in der Hinrunde nicht selten – Minuten, tritt das ein, was Skeptiker immer befürchtet haben. Das Spiel ist ein anderes, wird in die Länge gezogen und seiner ursprünglichen Emotionen beraubt. Es gibt also einige Baustellen, die auf die Schnelle wohl nicht abgearbeitet werden können. Klar ist aber auf jeden Fall: Die Entscheidungsgewalt muss wieder zurück auf den Platz. Der Video-Assistent trägt diesen Namen schließlich nicht ohne Grund und ist keinesfalls die letzte Instanz. Ob eine Situation ein zweites Mal bewertet werden soll, muss deshalb im Stadion getroffen werden – und nicht von außen am Bildschirm.

