Grenzenloses Selbstvertrauen gehört zu den wichtigsten Eigenschaften im Profi-Fußball. Selbstüberschätzung kann in diesem Geschäft dagegen sehr gefährlich werden – vor allem, wenn es um die sportliche Zukunft geht. Mario Götze denkt immer noch, er sei Super-Mario. Doch genau das ist sein Problem. Der WM-Held von 2014 hat seinen Marktwert gnadenlos überschätzt und sich mit seinen überzogenen Gehaltsforderungen verzockt – erst in den Gesprächen mit Borussia Dortmund, danach mit AS Monaco oder AS Rom.

Götzes Ansprüche sind trotz seit Jahren fehlender Leistungen hoch. Sein Traum sei der Champions-League-Titel, hat er unlängst erst betont. Dementsprechend soll sein neuer Arbeitgeber bitte schön zur absoluten europäischen Elite zählen. Zumindest in diesem Punkt wäre ein erneutes Engagement beim FC Bayern der richtige Schritt.

Man wünscht dem mittlerweile 28-Jährigen, der in diesem Jahr schon zwei Mal den Berater gewechselt hat, eine realistischere Selbsteinschätzung. Selbst wenn Hansi Flick die Bayern-Bosse doch noch überzeugen kann, wird höchstens eine kleine Nebenrolle im Münchner Starensemble übrig bleiben.

Götze befindet sich zwei Wochen vor dem Ende der Wechselfrist auf der Transfer-Reste-Rampe. Das ist die traurige Wahrheit. Er wird Abstriche machen müssen, beim Gehalt, bei den Einsatzzeiten. Findet sich keine Lösung, könnte ihm bald ein ähnliches Schicksal drohen wie seinem Vorlagengeber im Endspiel von Rio de Janeiro. André Schürrle hat seine Karriere vor kurzem mit 29 Jahren beendet.

