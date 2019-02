Trends im Winter

Wer im Winter in Panik gerät, hat im Sommer Fehler gemacht. Dieser Satz hat sich auch in dieser Transferperiode bestätigt. Auf einen echten Aufreger warteten die Fans in der Fußball-Bundesliga umsonst – vor allem weil Branchenführer FC Bayern die großen Investitionen zum Kaderumbau noch einmal um ein halbes Jahr zurückstellte. Das Resultat war ein typischer, eher langweiliger Transferwinter: Krisenclubs wie Schalke oder Hannover streben die Trendwende mit frischem Personal an, Tabellenführer Dortmund hat seinen überdimensionierten Kader ein wenig aufgeräumt – Ergänzungsspieler wie Shinji Kagawa oder Sebastian Rode durften gehen.

Zwei große Trends lassen sich ausmachen: Zum einen der überproportionale Anstieg von Leihgeschäften, wie sie zum Beispiel Hoffenheim praktiziert. Sportchef Alexander Rosen braucht mittlerweile schon eine große Excel-Tabelle, um nicht den Überblick zu verlieren, welche bei der TSG unter Vertrag stehenden Profis wo zwischengeparkt sind. Zum anderen ist in der Liga das Modell „Jadon Sancho“ mächtig angesagt. Die Clubs schauen – wie es der BVB bei seinem jungen Flügelstürmer vorgemacht hat – verstärkt nach englischen Toptalenten, die auf der Insel nur wenig Spielpraxis bekommen. Schalke holte Rabbi Matondo (18) von Manchester City, die Bayern buhlten erfolglos um Callum Hudson-Odoi (18) von Chelsea.

