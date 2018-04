Anzeige

Gestresste Fahrer, genervte Anwohner: Nicht nur in Mannheim und der Region fehlen Lkw-Parkplätze. Dabei nimmt der Güterverkehr laut Prognose der Bundesregierung bis 2030 um 38 Prozent zu. Da ist es nicht damit getan, Straßen auszubauen oder zu erhalten. Es gilt ebenso, Lösungen für den ruhenden Verkehr zu erarbeiten. Lkw-Fahrer müssen auf Ablademöglichkeiten warten, gesetzlich fest gelegte Ruhepausen einhalten, an Sonn und Feiertagen Fahrverbote beachten.

Den ruhenden Güterverkehr gescheit zu steuern, ist indes eine Mammutaufgabe, die im Grunde einer allein nicht lösen kann. Die Logistik-Studie von IHK und Uni Duisburg zeigt deutlich, wie komplex das Thema ist, und dass es an vielen Logistikstandorten zunehmenden Handlungsbedarf, ja -druck, gibt.

Also auch in Mannheim. Die Stadt rühmt sich schließlich einer der bedeutendsten Logistikstandorte im Land zu sein. Und: Aufgrund der zentralen Lage preist das Rathaus stets das Konzept der so genannten „Trimodalität“ – einer engen Verzahnung von Binnenschifffahrt, Schienen- und Straßenverkehr. Die Kommune tut daher gut daran, die Lage vor Ort erst einmal genau zu analysieren und Bedürfnisse von Unternehmen und Fahrern zu ermitteln. Erst dann ist Handeln sinnvoll. Maßnahmen wie jetzt am Neuen Messplatz sind ganz klar ein Tropfen auf den heißen Stein.