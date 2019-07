Trübe Aussichten

Den Beschluss der Opec-Länder, die Ölförderung weiter gedrosselt zu halten, werden auch den die deutschen Autofahrer und Heizölkäufer zu spüren bekommen – in welchem Ausmaß, ist allerdings noch nicht sicher. Fakt ist, dass die Verbraucher in globale Konflikte hineingezogen werden. Vor allem der Iran nutzt seine Opec-Mitgliedschaft, um eigene Interessen etwa im Konflikt mit den USA zu verfolgen – der Schulterschluss mit dem Erzfeind Saudi-Arabien ist ein eindrucksvoller Beleg dafür. Die Entscheidungen über die mittelfristige Entwicklung der Ölpreise sind aktuell in Riad, Teheran und Moskau getroffen worden.

Wie hart die anhaltende Verknappung des Angebots die deutschen Verbraucher trifft, ist allerdings noch nicht ausgemacht. Vor allem die Entwicklung der weltweiten Konjunktur wird die Preisentwicklung in den kommenden Monaten prägen. Geht es mit der Wirtschaft wie zuletzt vielfach prognostiziert rund um den Globus eher bergab, wird die schwächere Energienachfrage auch den Ölpreis dämpfen – und damit die Entwicklung der Sprit- und Heizölkosten. Das wiederum ist keine wirklich tröstliche Aussicht, denn wenn die Wirtschaft lahmt und die Krise bei den Arbeitgebern ankommen sollte, ist die Sorge um den Benzinpreis eher nebensächlich. Wie man es auch dreht und wendet – die Aussichten für die kommenden Monate sind eher trübe.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019