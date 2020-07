Trügerische Freiheit

Sie feiern dicht gedrängt, trinken Alkohol in rauen Mengen und johlen gemeinsam Sommerhits: In Mallorcas Partyhochburgen haben sich am Wochenende Szenen abgespielt, die nach allem, was wir wissen, die perfekten Bedingungen für Super-Spreading-Ereignisse darstellen. Sprich: Das neue Coronavirus kann sich dann extrem schnell ausbreiten, ein Infizierter in kurzer Zeit sehr viele weitere Personen anstecken. Wie die Folgen aussehen können, ist spätestens seit Ischgl bekannt. Rückkehrer aus dem Faschingsurlaub in Österreich und Südtirol trugen damals zum Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland und schließlich zum Lockdown bei. Eine Wiederholung vergleichbarer Ausbrüche darf es daher auf keinen Fall geben.

Das heißt nicht, dass Urlaub grundsätzlich problematisch ist. Im Gegenteil. Je nach Naturell und Lebenssituation hilft er, Kraft zu tanken, die Seele baumeln zu lassen oder etwas Neues zu erleben. Gerade in der Pandemie, die viele Menschen unter hohen Stress setzt, bietet Urlaub eine hervorragende Chance, Abstand vom Alltag zu gewinnen.

Mehrheit verantwortungsvoll

Allerdings, und das ist die Einschränkung, müssen in Zeiten von Corona zwingend Sicherheitsmaßnahmen gelten. Dazu gehört: Abstand halten, wenn notwendig Maske tragen und Hygieneregeln beachten. Der Großteil der Deutschen ist sich dessen sehr wohl bewusst und verhält sich verantwortungsvoll, wie Umfragen zeigen. So sprechen sich 87 Prozent weiterhin für eine Maskenpflicht im Handel aus. Und auch im Urlaub will die Mehrheit Vorsicht walten lassen, viele verzichten gar auf eine Reise ins Ausland.

Es darf daher nicht sein, dass ein kleiner Teil der deutschen Urlauber die Selbstbeherrschung verliert und damit die Errungenschaften von Monaten ruiniert. Dazu kommt: Die Feierfreudigen bringen nicht nur sich selbst, sondern viele andere in Gefahr. Und auch das kurze Gefühl der Freiheit ist trügerisch, wenn darauf die große Ernüchterung in Form einer zweiten Welle kommt. Die Folgen für Gesundheit, Sozialleben und Wirtschaft wären verheerend, gerade erst wiedergewonnene Freiheiten dahin.

Nun sind die Behörden gefragt. In den Urlaubsgebieten müssen sie die Einhaltung von Abstands- und Maskenregeln durchsetzen. Und in Deutschland gilt es, neue Risikogebiete früh zu erkennen. Rückkehrende Urlauber müssen gegebenenfalls in Quarantäne. Das kann dann leider auch diejenigen treffen, die sich vernünftig verhalten.

