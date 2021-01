Trügerische Hoffnung

Es scheint so, als verfolge das Internationale Olympische Komitee die gleiche Strategie im Umgang mit der Corona-Pandemie wie beispielsweise die deutsche Bundesregierung seit einiger Zeit. Überspitzt formuliert lautet diese: Augen zu und auf die Impfungen warten. Wobei es schon vermessen ist, hierbei von einer Strategie zu sprechen.

Es hat den Anschein, als hätten sowohl die Sportfunktionäre wie auch viele Politiker viel zu lange darauf gehofft, dass Covid-19 einfach nicht so dauerhaft ein Problem sein würde. Die Sommerspiele von Tokio wurden – zähneknirschend – um ein Jahr verschoben. Jetzt setzt das IOC auf verstärkte Impfungen, ohne jedoch auf einer Pflicht zu bestehen. Wie auch?

Jetzt stehen also die Länder unter Zugzwang. Schaut man sich die Situation in Deutschland an, zeigt sich das ganze Dilemma. So gehörten 2016 bei den Sommerspielen von Rio fast die Hälfte der 449 deutschen Athletinnen und Athleten den Sportfördergruppen der Bundeswehr (127) oder der Bundespolizei (80) an. Die Zahlen für Tokio dürften ähnlich hoch liegen. Und so könnten die Aktiven als Beschäftigte der Ordnungskräfte bereits bis Ende Mai mit den beiden Impfungen rechnen.

Nur, was macht man mit den anderen Sportlern? Jene, die studieren und kein Asthma haben, bekämen laut Internet-Impfrechner Termine ab Anfang August 2021 bis Ende Februar 2022. Doch die Berufung in den Olympiakader ist ja kein rein privates Vergnügen, das Team repräsentiert Deutschland. Also müssten alle Teilnehmer bestmöglich geschützt nach Tokio geschickt werden und schneller geimpft werden. Die Athleten haben sich aber bereits gegen eine Vorzugsbehandlung ausgesprochen. Das passt alles hinten und vorne nicht.

Massive Ungleichheiten

Zumal mit der viel beschworenen Einheit Europas ist es ohnehin nicht weit her ist. So hat beispielsweise Rumänien schon angekündigt, seine Athleten beschleunigt impfen zu wollen. Und was in demokratischen Staaten selbstverständlich ist, nämlich in der Regel nicht auf eine Impfpflicht zu pochen, damit gehen andere Länder nicht so zimperlich um. Dazu bedarf es noch nicht einmal unmittelbaren Zwangs. Es reicht ja, wenn ohne Piks die Nicht-Berücksichtigung angedroht wird.

Und wie sieht es mit den Startern aus den Entwicklungsländern aus? Dort hinkt ja schon die normale Versorgung mit den Vakzinen massiv der in den Industrienationen hinterher.

Wer je die Chance hatte, Olympische Spiele vor Ort zu verfolgen, weiß, dass gerade das bunte Aufeinandertreffen der Fans aus aller Welt und die euphorische Stimmung in den Stadien das Flair von Olympia ausmachen und die Athleten zu Höchstleistungen antreibt. Denn den Sportlerinnen und Sportlern geht es nicht anders. Nach den Höhepunkten gefragt, kommt fast immer die Aussage, „das Leben im Olympischen Dorf“.

Das alles wird in Tokio jedoch coronabedingt ausfallen. Spätestens jetzt sollte auch dem letzten klar werden, dass die Verhältnisse nicht mehr stimmen. Wenn die Chance auf eine Medaille oder Platzierung mehr zählt als die Behandlung von Risikopatienten, verliert der Sport auch noch sein letztes Feigenblatt, sich für mehr Menschlichkeit, Gleichheit und Völkerverständigung einsetzen zu wollen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021