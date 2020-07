„Man soll heißt: Man muss es, wenn man kann“– was ist das für ein sonderbarer Satz? Es ist die Kurzfassung davon, wie aktuell in Schulen die Hygienekonzepte aussehen. Das heißt zum Beispiel, dass in Mannheim sowohl Lehrer als auch Schüler auf freiwilliger Basis in den öffentlichen Bereichen der Schule Masken tragen.

Die Freiwilligkeit soll sich jetzt ändern, zumindest für ältere Schüler, da sie im Kurssystem der Oberstufe nicht in gleichen Gruppen bleiben, so wie es die Wissenschaft aktuell zur Infektionsvermeidung empfiehlt. Kurz gesagt heißt das: Geht eine Schutzmaßnahme für eine Gruppe nicht, muss eben eine andere greifen. Das hat die Politik vor. Und das ist gut so. Diese selektive Maskenpflicht ist eine verhältnismäßige Maßnahme, denn nach den Sommerferien sollen die Schüler in Baden-Württemberg wieder regulär unterrichtet werden.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) stellte am Mittwoch in Stuttgart ihren Plan für den „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ ab September vor. Das Abstandsgebot soll, wie bereits jetzt an Grundschulen und Kitas, dann auch an den weiterführenden Schulen entfallen. Der Unterricht soll sich aber soweit möglich auf die reguläre Klasse oder Lerngruppe beschränken.

Effektives Werkzeug

„Nach den Sommerferien“ bedeutet auch, dass sich der Herbst nähert und damit die Wahrscheinlichkeit von Infektionen ansteigt. Die Maskenpflicht für eine kleine Gruppe innerhalb der Schule ist dann ein feines, aber effektives Werkzeug, um das Virus einzudämmen. Denn so eine Schule kann schnell zum exponentiellen Ausbreitungsherd werden.

Aktuell ist der (Internet-)Hype zum Schutz anderer (insbesondere der Risikogruppe) nicht mehr so stark wie in der ersten Phase der Krise, beziehungsweise ganz verflogen. Verständlich, denn es schleicht sich mit Öffnungen und Lockerungen trügerische Normalität ein.

Es ist daher gut, dass logische und von der Wissenschaft geleitete strenge Regelungen von der Politik weiter aufrechterhalten werden. Beziehungsweise dass im Lockerungsprozess neue, in dieser Phase der Pandemie sinnvolle Regeln gesetzt werden. Denn die zeigen uns jedes Mal aufs Neue: Es ist noch nicht vorbei. Und sie haben andererseits für alle den entscheidenden Vorteil, dass wir weicher aufkommen auf den Boden der Krisenrealität, wenn eine zweite Welle zuschlägt.

