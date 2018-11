Trügerische Ruhe

Gute Nachrichten hat der Rentenversicherung seit Jahren kaum mehr jemand zugetraut. Doch es gibt sie. Die Einnahmen steigen rasant an, weil viele Menschen Arbeit finden und die Löhne steigen. Die Rentner können nach Jahren mit Nullrunden oder geringen Aufschlägen mit mehr Kaufkraft rechnen. Müttern und Erwerbsgeminderten winken höhere Leistungen, ohne dass dafür die Beiträge angehoben werden müssen.

So schön, so gut, so trügerisch. Die Bundesregierung verteilt Geschenke, die die Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezahlen müssen. Spüren wird dies zunächst niemand. Die Beiträge bleiben gleich, die Renten steigen. Doch zugleich wird das Plus in der Rentenkasse, das eigentlich den Beitragszahlern gehört, aufgezehrt, bis in fünf Jahren nichts mehr davon übrig ist, die neuen Leistungen jedoch weiter bezahlt werden müssen.

Die Bürger erwarten zuerst Antworten auf die daraus resultierenden Finanzierungsprobleme als irgendwelche Geschenke. Dazu passt der Vorschlag von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der Arbeitnehmern nach zwölf Jahren Arbeit ein Jahr Pause mit einem Grundeinkommen ermöglichen will. Das klingt verlockend. Die wichtige Frage nach einem Grundeinkommen sollte sich vor allem um die Menschen drehen, die in der komplexen Arbeitswelt keinen Platz mehr finden. Mit einem Jahr Pause ist den Betroffenen nicht gedient, zumal sie mit diesem Vorschlag gar nicht gemeint sind.

