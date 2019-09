Trügerische Sicherheit

Es ist keineswegs ausgemacht, dass die SPD-Basis die besseren Vorsitzenden findet.

Die SPD hat sich bei der Auswahl ihrer künftigen Führung für einen langwierigen und mühsamen Prozess entschieden. Die sieben Duos und der wahrscheinlich chancenlose Einzelbewerber tingeln durch 23 Hallen und stellen sich der Basis. Immerhin: Zur Halbzeit der Tour sind die schlimmsten Befürchtungen der Organisatoren nicht eingetreten. Die rund 1000 Besucher am Wochenende in Filderstadt bei Stuttgart zeigen, dass zumindest die Mitglieder weiter Interesse an ihrer Partei haben und sich an der inhaltlichen Neuausrichtung rege beteiligen. Das ist im aktuellen Stimmungstief ein erster Erfolg. Und bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg vor zwei Wochen hat die Partei durch die offene Führungsfrage nicht zusätzlich gelitten. Über den Ausgang des Kandidatenrennens sagen die Vorstellungsrunden allerdings wenig aus. Denn dorthin kommt nur ein kleiner Bruchteil der 430.000 Mitglieder. Wie die große schweigende Mehrheit mit dem Überangebot von sieben Bewerberpaaren klarkommt, ist völlig offen. Ohnehin ist nicht garantiert, dass die Favoriten der Live-Veranstaltungen auch die besten Vorsitzenden werden. Denn zur Führung der Traditionspartei ist mehr notwendig als 1000 Besucher mit ein paar prägnanten Sprüchen zu begeistern. Das zeigt ein Blick auf die Grünen. Dort reüssiert gerade Robert Habeck als Parteichef, obwohl der zuvor im Wettbewerb der Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl bei der Basis durchgefallen war. Ob die SPD-Mitglieder ein glückliches Händchen hatten, wird sich erst im realen Politikbetrieb und dem Umgang mit den Wählern zeigen.