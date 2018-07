Anzeige

In diesen Tagen startet der Versuch einer Rentenkommission, die Altersvorsorge für lange Zeit auf stabile Beine zu stellen. Es geht dabei auch um die Akzeptanz des Systems in allen Generationen. Dieses Zutrauen ein eine möglichst gerechte Verteilung von Lasten und Leistungen kann nur in einem ehrlichen Umgang mit den Fakten entstehen. Zu diesen Tatschen gehört einerseits, dass die gesetzliche Rente oft alleine nicht ausreichen wird, um eine empfundene Armut zu vermeiden. Andererseits ist das soziale Netz jedoch immer noch so eng gestrickt, dass niemandem ein Existenzminimum verweigert wird.

Es ist nicht hilfreich, schöner zu reden, was für viele künftige Rentner nicht so schön sein wird. Die Menschen spüren schnell und gut, wenn ihnen etwas vorgegaukelt wird. Zur Ehrlichkeit gehört es, die Erwartungshaltung der Versicherten aufzugreifen und zu erklären, wie sie den eigenen Ansprüchen gerecht werden können.

Es gehört auch dazu, dies mal in Euro und Cent zu benennen, statt die Diskussion mit definierten statistischen Größen abstrakt zu halten. Die Wege für eine Reform sind vorgezeichnet. Es könnte demnach auf eine Mischung aus mehr privater Vorsorge und längerer Lebensarbeitszeit hinauslaufen.

Darüber kann man auf der Basis der Fakten gut diskutieren. Dieselbe Sprache muss aber gesprochen werden, zum Beispiel, wenn es um den Begriff der Armut geht. Nur so lässt sich längst verlorenes Vertrauen vielleicht zurückgewinnen.

Hinter der enormen Komplexität der sozialen Systeme müssen sich die Reformer nicht verstecken, insbesondere das Rentensystem in Deutschland hat sich über Weltkriege und Wirtschaftskrisen hinweg als sicheres Fundament der Alterssicherung erwiesen. Es lohnt sich, dies aktiv zu verteidigen. Eine bessere Alternative dazu hat bislang noch niemand auf den Tisch gelegt.

