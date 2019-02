Trugbild des Präsidenten

Die Menschen in Nekrassowka wünschen sich neue Straßen. Straßen, die so genannt werden können, keine lehmigen Buckelpisten. Sie wünschen sich Häuser, die nicht morsch sind, wünschen sich Schulen, in der die digitale Welt genauso angekommen ist wie warme Heizungen. All das also, was Russlands Präsident ihnen Jahr um Jahr verspricht, in bestens ausgeleuchteten Konferenzsälen, in denen er von einem dynamischen Russland spricht – und die Wirklichkeit im Land zwar nicht gerade ausblendet, so doch nur beiläufig erwähnt.

Es sind viel mehr alternative Realitäten, die sich in seinen Botschaften finden. Deshalb wenden sich immer mehr Russen von ihm ab. Nekrassowka ist ein kleines Dorf im Norden Sachalins, Russlands größter und Russlands öl- und gasreichster Insel ganz im Osten des Landes. Es ist ein Dorf wie so viele Orte im flächengrößten Land der Erde. Ein Beispiel, das die Inszenierungen im staatlich gelenkten Fernsehen, in dem es dem Land und seinen Menschen immer besser gehe, in dem der Kreml die besten Voraussetzungen für die Selbstverwirklichung jedes Einzelnen schaffe, ad absurdum führt. Hier, wie in jedem solchen Nekrassowka Russlands, kämpft jeder für sich allein und oft auch mit dem mächtigen Staatsapparat, der auf Praktiken des Geheimdienstes setzt, auf Angst, Denunziation, mag da jemand auch nur aus der Masse ausscheren und das gängige „Es war schon immer so“ hinterfragen. Gemessen an Putins hellem Zukunftsszenario muss Nekrassowka wie deren dunkle Kehrseite erscheinen. Ein Trugbild, auf dem Russlands hochgepriesene Stabilität aufgebaut ist.

