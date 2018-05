Anzeige

Der faire Welthandel, auf den sich die EU so gerne beruft, wird auch von ihr torpediert. Und selbst die viel gelobten Freihandelsabkommen mit Kanada, Japan, Australien oder Mexiko schaffen keinen hindernisfreien Zugang zu neuen Märkten. Teilweise werden die Zölle vor allem für sensible Produkte wie Agrar-Erzeugnisse auf Jahre hinaus festgeschrieben. Bei den sonstigen Handelshürden fällt die Lage noch drastischer aus.

Selbst das längst in der Schublade verschwundene Freihandelsabkommen TTIP zwischen Europa und den USA glich am Ende weniger einem Handelsvertrag als einer Heiligen Schrift zur Missionierung der angeblich so rückständigen Vereinigten Staaten. Man wollte die Arbeitnehmer jenseits des Atlantiks genauso gut stellen wie in Europa. Das alles geschieht in bester Absicht: Wenn die EU nicht die Standards für den Weltmarkt setzt, tun es andere – so wird in Brüssel argumentiert. Aber das Konzept scheitert, wenn jemand wie Trump nicht mitspielt.

Deshalb muss jetzt schnell ein Kompromiss her, bei dem die EU eines erreichen sollte: den Einstieg in eine umfassende Reform der Zoll-Praxis mit den USA. Dann könnten beide Seiten gewinnen und auf diese Weise einen Auftakt für neue Gespräche über einen fairen Welthandel setzen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.05.2018