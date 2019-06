Trumps zweite Staffel

Vier Jahre ist es her, dass ein gnadenloser Populist und Selbstdarsteller die goldene Rolltreppe im New Yorker Trump-Tower herunterfuhr. „Der amerikanische Traum ist tot“, sagte Donald Trump unten vor laufenden Kameras: „Aber als Präsident werde ich ihn wiederbeleben.“ Mit derselben Masche bewirbt sich der 73-Jährige nun um den Wiedereinzug ins Weiße Haus. Und seine Anhänger fiebern der zweiten Staffel des Polit-Dramas entgegen.

Von seinen Versprechen hat Trump nur wenig eingelöst: Die Einwanderung aus dem Süden, die er mit einer Mauer stoppen wollte, erreicht gerade Rekordniveau. Der Handelskrieg mit China schadet den amerikanischen Farmern. Im Nahen Osten droht ein Krieg, den der Isolationist unbedingt vermeiden wollte. Doch offenbar geht es seinen Anhängern weniger um Inhalte als um ein Zeichen: Der Milliardär spielt den Rächer der Enterbten und inszeniert mit finsteren Ressentiments und konservativen Schlagwörtern einen Kulturkampf gegen die Mächte des Bösen.

Solange die Wirtschaft gut läuft, scheint das zynische Illusionstheater bei seiner Fangemeinde zu verfangen. Doch die US-Konjunktur zeigt erste Schleifspuren. In den Umfragen liegt der Präsident derzeit hinter den Demokraten. Über seine eingeschworene rechte Basis hat er ohnehin nie hinausgestrahlt. Hier liegt die Herausforderung der Demokraten: Sie müssen neben ihren eigenen Anhängern möglichst viele Unentschlossene und Wechselwähler mobilisieren. Wenn das anständige Amerika in den kritischen Bundesstaaten massiv zur Wahl geht, kann der Spuk in 17 Monaten vorbei sein.

