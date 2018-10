Trumps zynische Idee

Die Bilder von dem Flüchtlingstreck aus Zentralamerika könnten dem Fiebertraum rechter Wahlkampfstrategen entsprungen sein. Mit sicherem Instinkt beutet US-Präsident Donald Trump die Ängste und Ressentiments seiner Anhänger aus, bei den Zwischenwahlen im November zu punkten. Wahlweise will er das Militär schicken, den Kompromiss zum Handelsabkommen mit Mexiko aufkündigen oder die Grenzübergänge schließen.

Nur eines kommt dem „Amerika-Zuerst“-Präsidenten nicht in den Sinn: Etwas gegen die Ursachen der Flucht zu unternehmen. Im Gegenteil trägt Trump dazu bei, die Situation in den Metropolen von El Salvador, Honduras und Guatemala immer unerträglicher zu machen. Ohne Rücksicht auf die Konsequenzen dort, exportieren die USA mit der Abschiebung straffälliger Gangmitglieder Gewalt in die Herkunftsländer.

Das mag die Volkswut besänftigen, erweist sich aber als keine wirklich kluge Idee. Doch Trump geht es nicht um eine nachhaltige Lösung der Krise in Mittelamerika, sondern die Ausbeutung der niedrigsten Instinkte seiner Anhängerschaft. Er hat verstanden, dass sich mit Hass genauso sehr mobilisieren lässt wie mit Hoffnung. So hat er 2016 gewonnen, und das ist sein Rezept, den bedrängten Republikanern bei den Kongresswahlen zu helfen. Es liegt in der Hand der Amerikaner, diese zynische Rechnung diesmal nicht aufgehen zu lassen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018