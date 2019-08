Tüftler fürs Treppchen

Die Formel 1 ist ein Paradebeispiel dafür, dass ein guter Sportler mit schlechtem Material keine Chance gegen die Konkurrenz hat. Ganz ähnlich sieht das in vielen weiteren Disziplinen aus. Aktuell hoffen die Kanuten darauf, dass die Technikspezialisten des „Instituts für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten“ – kurz FES – beim Bau der Zweier-Kajaks den richtigen Riecher gehabt haben. Sollten sich die in Tests gewonnenen Werte bewahrheiten, könnte das den deutschen Paddlern den entscheidenden Vorsprung bei der Medaillenvergabe verschaffen.

Denn was Trainingsmethoden, -steuerung und -diagnostik angeht, bewegen sich immer mehr Nationen auf Weltklasse-Niveau, rückt die Spitze immer enger zusammen. Da sind die „Medaillenschmiede“ aus Berlin gern gesehen.

Doch nicht immer hat das geklappt. Nach den Olympischen Winterspielen 2014 hagelte es Kritik. Die vom FES gebauten deutschen Bobs, jahrzehntelang eine Medaillenbank, fuhren in Sotschi meilenweit hinterher. „Wenn wir damals in einem Formel-1-Wagen saßen, fahren wir jetzt in einem Trabi“, ärgerte sich Anschieber Kevin Kuske. In der Folge wurden die Fehler bis ins Detail analysiert und die Fehler behoben.

Zum Nulltarif ist dieses Wissen allerdings nicht zu haben. Um die Leistungsfähigkeit zu steigern, schlug das FES Ende 2017 vor, die Förderung seitens des Bundes von rund 6,9 auf fast 10,5 Millionen Euro bis 2024 zu erhöhen. Damit sollen vor allem weitere Spezialisten bezahlt werden. Um sich an der Weltspitze behaupten zu können, bleibt wohl keine andere Wahl.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019