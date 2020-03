Über das Auto hinaus

Jetzt also München – und nicht Hamburg oder Berlin. Dort vor allem wird man sich ärgern. Der Branchenverband VDA, der den IAA-Traditionsstandort Frankfurt am Jahresanfang überraschend aus dem Rennen geworfen hat, begründet den Zuschlag für die bayerische Landeshauptstadt vor allem mit ihrer Wirtschaftskraft, Innovationsfreude und Dichte an Hightech-Firmen. Aber auch die Tatsache, dass München schon länger die Idee einer Smart City verfolgt und umsetzt, in der unterschiedliche Mobilitätsformen intelligent und klimafreundlich vernetzt sind, spielte eine gewichtige Rolle.

Alle diese Gründe sind gut nachvollziehbar. Wirtschaftlich etwa hängt Berlin hinterher, zudem ist München als BMW-Sitz eine Autostadt per se. Dass die IAA an der Isar stattfindet, dürfte bei den deutschen Konkurrenten Mercedes, VW, Audi oder Opel keine Begeisterungsstürme auslösen – ihre Modelle künftig unter dem BMW-Emblem präsentieren zu müssen, wird den Managern nicht gerade gefallen. Wichtiger allerdings ist das Konzept der künftigen IAA.

Das Motto „Automobil-Ausstellung“ mit der Präsentation von Modellen in Messehallen ist in Zeiten des Klimawandels überholt. Umweltfreundliche, klimaschonende und sämtliche Verkehrsmittel umfassende Mobilität muss das Thema lauten. Nun muss vor allem der Automobilverband VDA bei der IAA 2021 beweisen, dass er weit über das Thema Auto hinausdenkt und umsetzt, was bislang nur auf dem Papier steht.

