Über Glauben sprechen

Religion ist Privatsache. Dieser Satz ist richtig und falsch. Gewiss, jeder Mensch entscheidet für sich, ob er an eine höchste schöpferische Macht glaubt und wie er sie nennt. Welche Kräfte einen Menschen im Innersten berühren und ihn tragen, gehört zur Intimsphäre. Selbst das Zwiegespräch mit Gott ist zumeist ein stilles Gebet. Es sei denn, man spricht es in Gemeinschaft im Schutzraum der Kirche, Synagoge, Moschee oder des Tempels.

Doch da gibt es die Mannheimer Meile der Religionen, die sich nun zum fünften Mal durch die Innenstadt gezogen hat. Trotz des Regens – was für ein Anblick, was für ein mutiger Gegenentwurf zu allem, wie wir sonst mit dem Glauben meinen umgehen zu müssen. Und das ist gut so. Christen, Muslime, Juden, Aleviten sitzen an einem Tisch, sie beten und sprechen miteinander. In aller Öffentlichkeit.

Das ist nicht normal, das ist spektakulär – drei Gründe seien genannt. Erstens: Der Islam hat es nicht leicht, weil sein Name missbraucht wird für Terror und Gräuel, und weil er teilweise ein Gesellschaftsbild vertritt, das nicht in unsere aufgeklärte Welt passt. Zweitens: Das Christentum ist in Deutschland auf dem Rückzug, die Kirchen verlieren Mitglieder. Der Glaube an Gott, Jesus und den Heiligen Geist erreicht immer weniger Menschen. Drittens: Wer seinen jüdischen Glauben mit dem Tragen der Kippa sichtbar macht, muss in manchen Ecken unseres Landes wieder mit verbalen oder gar körperlichen Angriffen rechnen.

Darüber ist zu reden, und zwar dringend. Auch Nicht-Gläubige gehören in diesen Austausch. Wie gut, dass er in Mannheim möglich wird. Wo der fremde Gott respektiert wird, da beginnt Toleranz. Dazu gehört aber auch, ehrlich zu sagen, was einen an der anderen Religion stört. Wer den fremden Glauben anerkennt, sieht aber sicher, in welch kulturellem und geistigem Reichtum wir leben.

Die Meile der Religionen ist ein Geschenk, das sich die Mannheimer gemacht haben. Daraus sollte eine Tradition erwachsen. Und eine Wirkung entfalten, die weit über die Stadt hinausgeht.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019